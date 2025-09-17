61-річний Кіану Рівз таємно одружився в Європі - ЗМІ

Що кажуть про весілля Кіану Рівза

61-річний Рівз та 52-річна Грант, які ретельно оберігають стосунки від публічності, зробили наступний крок.

"Весілля відбулося в Європі цього літа, дуже інтимне та максимально приватне" - сказало джерело.

Закохані обговорювали шлюб роками й зрештою ухвалили рішення зробити свято для себе.

"Кіану та Александра цінують свою приватність, тож таємна церемонія ідеально їм підходить", - повідомив інсайдер.

Кіану Рівз таємно одружився (фото: Getty Images)

У червні цього року вони показалися на червоній доріжці фільму "Балерина". На пальці художниці можна було помітити масивну обручку, яка спровокувала обговорення про заручини пари.

Це не перші чутки про весілля пари. В минулі роки також з'являлися обговорення про одруження Кіану, проте ні актор, ні його кохана публічно не коментували зміну статусу у своїх стосунках.

Що відомо про стосунки Рівза та Грант

Закохані вперше зустрілися на вечірці у 2009 році, а потім працювали разом над книгою "Ode to Happiness". Тривалий час вони не коментували стосунки й офіційно підтвердили їх лише у 2019 році.

За словами інсайдерів, Грант забезпечила стабільність у житті Рівза після років болю та втрат. У 1999 році його кохана Дженніфер Сайм народила доньку Аву, але дівчинка не вижила. Згодом жінка загинула в автокатастрофі у 28 років.

"Після всього, що Кіану пережив, вона дарує йому спокій. Друзі помічають, що з нею він став легшим на підйом - більше сміється, розслаблений. Вона дійсно його якір", - сказав інсайдер.

Якщо чутки отримають підтвердження, то це буде перший офіційний шлюб актора.