61-летний Киану Ривз тайно женился в Европе - СМИ

Что говорят о свадьбе Киану Ривза

61-летний Ривз и 52-летняя Грант, которые тщательно оберегают отношения от публичности, сделали следующий шаг.

"Свадьба состоялась в Европе этим летом, очень интимная и максимально приватная" - сказал источник.

Влюбленные обсуждали брак годами и в конце концов приняли решение сделать праздник для себя.

"Киану и Александра ценят свою приватность, поэтому тайная церемония идеально им подходит", - сообщил инсайдер.

Киану Ривз тайно женился (фото: Getty Images)

В июне этого года они показались на красной дорожке фильма "Балерина". На пальце художницы можно было заметить массивное обручальное кольцо, которое спровоцировало обсуждение о помолвке пары.

Это не первые слухи о свадьбе пары. В прошлые годы также появлялись обсуждения о женитьбе Киану, однако ни актер, ни его возлюбленная публично не комментировали изменение статуса в своих отношениях.

Что известно об отношениях Ривза и Грант

Влюбленные впервые встретились на вечеринке в 2009 году, а затем работали вместе над книгой "Ode to Happiness". Долгое время они не комментировали отношения и официально подтвердили их только в 2019 году.

По словам инсайдеров, Грант обеспечила стабильность в жизни Ривза после лет боли и потерь. В 1999 году его возлюбленная Дженнифер Сайм родила дочь Аву, но девочка не выжила. Позже женщина погибла в автокатастрофе в 28 лет.

"После всего, что Киану пережил, она дарит ему покой. Друзья замечают, что с ней он стал легче на подъем - больше смеется, расслаблен. Она действительно его якорь", - сказал инсайдер.

Если слухи получат подтверждение, то это будет первый официальный брак актера.