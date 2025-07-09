7 детективних серіалів, від яких неможливо відірватися: тут усе не те, чим здається

Обман, таємниці та несподівані сюжетні повороти - ці сучасні детективні серіали вражають гостротою сюжету.

РБК-Україна пропонує добірку серіалів, де розслідування переплітаються з драмою та комедією.

"Арт-детективи"

Харизматичний мистецтвознавець і прямолінійна детективка об'єднують зусилля в розкритті таємничих злочинів, які пов'язані з предметами мистецтва та антикваріату.



"Собачий пагорб"

Напружений детектив про відомого та успішного письменника, який змушений боротися з привидами минулого. Він повертається до рідного міста, щоб розплутати таємниці та відплатити кривдникам.



"Проблема 3 тіл"

Група блискучих вчених робить карколомне відкриття, яке змушує їх протистояти найбільшій загрозі в історії людства. Чи зможуть вони врятувати планету?



"День Шакала"

Елітний найманий вбивця заробляє найвищі гонорари. Проте після останнього замовлення на його слід виходить офіцерка британської розвідки, яка не зупиниться ні перед чим, поки не схопить злочинця.



"Чудова пара"

Весілля заможної парочки несподівано перериває знайдене на пляжі тіло. Коли таємниці гостей церемонії виходять назовні, починається справжнє розслідування, де під підозрою опиняються всі.



"Шуґар"

Історія про приватного детектива, який розслідує таємниче зникнення онуки легендарного голлівудського продюсера. Намагаючись з'ясувати, що сталося, Шуґер розкопує найглибші сімейні таємниці.



"Відділ нерозкритих справ"

Кримінальний серіал про зухвалого і геніального детектива, який стає головою нового поліцейського відділку в Единбурзі. Разом з командою ексцентричних спеціалістів він розплутує старі справи та пізнає свої здібності.