7 фільмів про помсту і справедливість, які шокують неочікуваною розв’язкою

Помста - це не лише про гнів, а й про відновлення справедливості. А коли історія подана кінематографічно майстерно, ще й з фіналом, який перевертає все з ніг на голову, - така стрічка запам’ятовується надовго.

РБК-Україна зібрало 7 фільмів, які не просто зачіпають тему помсти, а й шокують своїм неочікуваним завершенням.

"Балерина" (2025), реж. Лен Вайзман

Цей фільм - спін-оф всесвіту "Джона Віка", і Ана де Армас у ньому — справжній вибух.

Її героїня втратила батьків ще дитиною, а тепер, маючи ідеальні па і не менш відточені бойові навички, виходить на слід тих, хто зруйнував її життя. Помста у пуантах і з пістолетом напереваги - це буде красиво.

"Кінчена" (2018), реж. Вон Стайн

Марго Роббі - не просто офіціантка у придорожному кафе. Її героїня = це частина великої гри, у яку випадково втрапили двоє найманих убивць.

Вони думали, що зможуть використати її для своїх справ, але навіть не підозрювали, з ким зв'язалися. Захопливий неонуар із фатальною жінкою, яка не прощає образ.

"Та, що вижила" (2017), реж. Коралі Фаржа

Сонце, вілла посеред пустелі й коханець - що може піти не так? Головна героїня вирушає на вікенд до свого багатого бойфренда.

Але коли приїжджають його кримінальні "друзі", все перетворюється на кошмар. Її зраджують, принижують і намагаються зламати. Проте вона вирішує не бути жертвою. І це - справжній маніфест сили.

"Ворон" (2024), реж. Руперт Сандерс

Культова історія отримала нове прочитання. Цього разу головні ролі виконують Білл Скарсгард і FKA Twiggs. Їхні герої - закохані, які познайомились у психлікарні, але втекти від минулого їм не вдалося.

Після жорстокого вбивства пара отримує шанс на помсту: Ерик повертається з того світу, аби врятувати душу коханої. Цей фільм - не просто трилер, а готична казка про кохання і справедливість.

"Дівчина, що подавала надії" (2020), реж. Емеральд Феннел

Кассандра - мила офіціантка, яка ночами перевтілюється у приманку для хижаків. Вона ходить по барах, вдає п’яну - і карає тих, хто вирішує скористатися її беззахисністю.

Колись у неї були мрії, слава, майбутнє… але після трагедії вона стала машиною помсти. І фінал цієї історії змусить затамувати подих.

"В ім’я моєї доньки" (2016), реж. Венсан Гаренк

Реальна історія, яка вражає до кісток. Андре Бамберскі протягом 30 років шукав справедливості після смерті своєї 14-річної доньки Калінки. Вбивцею виявився її вітчим - німецький лікар, якому вдалося уникнути покарання.

Але батько не здався. Його боротьба - це приклад того, як далеко може зайти людина, аби домогтися правди.

"Олдбой" (2003), реж. Пак Чхан-Ук

Цей фільм вважається одним із найсильніших трилерів усіх часів. Бізнесмена викрадають прямо з вулиці і утримують у полоні 15 років. Коли він нарешті виходить на свободу, намагається дізнатись, хто й навіщо це зробив.

Але відповідь - набагато страшніша, ніж він міг уявити. Психологічна драма, брутальна естетика і фінал, який важко забути.