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7 фильмов о мести и справедливости, которые шокируют неожиданной развязкой

Воскресенье 06 июля 2025 19:45
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7 фильмов о мести и справедливости, которые шокируют неожиданной развязкой Кадр из фильма "Конченая"
Автор: Иванна Пашкевич

Месть - это не только о гневе, но и о восстановлении справедливости. А когда история подана кинематографически мастерски, еще и с финалом, который переворачивает все с ног на голову, - такая лента запоминается надолго.

РБК-Украина собрало 7 фильмов, которые не просто затрагивают тему мести, но и шокируют своим неожиданным завершением.

"Балерина" (2025), реж. Лен Вайзман

Этот фильм - спин-офф вселенной "Джона Уика", и Ана де Армас в нем - настоящий взрыв.

Ее героиня потеряла родителей еще ребенком, а теперь, имея идеальные па и не менее отточенные боевые навыки, выходит на след тех, кто разрушил ее жизнь. Месть в пуантах и с пистолетом наперевес - это будет красиво.

"Конченая" (2018), реж. Вон Стайн

Марго Робби - не просто официантка в придорожном кафе. Ее героиня = это часть большой игры, в которую случайно попали двое наемных убийц.

Они думали, что смогут использовать ее для своих дел, но даже не подозревали, с кем связались. Увлекательный неонуар с роковой женщиной, которая не прощает обид.

"Выжившая" (2017), реж. Корали Фаржа

Солнце, вилла посреди пустыни и любовник - что может пойти не так? Главная героиня отправляется на уикенд к своему богатому бойфренду.

Но когда приезжают его криминальные "друзья", все превращается в кошмар. Ее предают, унижают и пытаются сломать. Однако она решает не быть жертвой. И это - настоящий манифест силы.

"Ворон" (2024), реж. Руперт Сандерс

Культовая история получила новое прочтение. На этот раз главные роли исполняют Билл Скарсгард и FKA Twiggs. Их герои - влюбленные, которые познакомились в психбольнице, но убежать от прошлого им не удалось.

После жестокого убийства пара получает шанс на месть: Эрик возвращается с того света, чтобы спасти душу любимой. Этот фильм - не просто триллер, а готическая сказка о любви и справедливости.

"Девушка, подававшая надежды" (2020), реж. Эмеральд Феннел

Кассандра - милая официантка, которая по ночам перевоплощается в приманку для хищников. Она ходит по барам, притворяется пьяной - и наказывает тех, кто решает воспользоваться ее беззащитностью.

Когда-то у нее были мечты, слава, будущее... но после трагедии она стала машиной мести. И финал этой истории заставит затаить дыхание.

"Во имя моей дочери" (2016), реж. Венсан Гаренк

Реальная история, которая поражает до костей. Андре Бамберски в течение 30 лет искал справедливости после смерти своей 14-летней дочери Калинки. Убийцей оказался ее отчим - немецкий врач, которому удалось избежать наказания.

Но отец не сдался. Его борьба - это пример того, как далеко может зайти человек, чтобы добиться правды.

"Олдбой" (2003), реж. Пак Чхан-Ук

Этот фильм считается одним из самых сильных триллеров всех времен. Бизнесмена похищают прямо с улицы и удерживают в плену 15 лет. Когда он наконец выходит на свободу, пытается узнать, кто и зачем это сделал.

Но ответ - гораздо страшнее, чем он мог представить. Психологическая драма, брутальная эстетика и финал, который трудно забыть.

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