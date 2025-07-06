7 фільмів про помсту і справедливість, які шокують неочікуваною розв’язкою

Помста - це не лише про гнів, а й про відновлення справедливості. А коли історія подана кінематографічно майстерно, ще й з фіналом, який перевертає все з ніг на голову, - така стрічка запам’ятовується надовго.
РБК-Україна зібрало 7 фільмів, які не просто зачіпають тему помсти, а й шокують своїм неочікуваним завершенням.
Цей фільм - спін-оф всесвіту "Джона Віка", і Ана де Армас у ньому — справжній вибух.
Її героїня втратила батьків ще дитиною, а тепер, маючи ідеальні па і не менш відточені бойові навички, виходить на слід тих, хто зруйнував її життя. Помста у пуантах і з пістолетом напереваги - це буде красиво.
Марго Роббі - не просто офіціантка у придорожному кафе. Її героїня = це частина великої гри, у яку випадково втрапили двоє найманих убивць.
Вони думали, що зможуть використати її для своїх справ, але навіть не підозрювали, з ким зв'язалися. Захопливий неонуар із фатальною жінкою, яка не прощає образ.
Сонце, вілла посеред пустелі й коханець - що може піти не так? Головна героїня вирушає на вікенд до свого багатого бойфренда.
Але коли приїжджають його кримінальні "друзі", все перетворюється на кошмар. Її зраджують, принижують і намагаються зламати. Проте вона вирішує не бути жертвою. І це - справжній маніфест сили.
Культова історія отримала нове прочитання. Цього разу головні ролі виконують Білл Скарсгард і FKA Twiggs. Їхні герої - закохані, які познайомились у психлікарні, але втекти від минулого їм не вдалося.
Після жорстокого вбивства пара отримує шанс на помсту: Ерик повертається з того світу, аби врятувати душу коханої. Цей фільм - не просто трилер, а готична казка про кохання і справедливість.
Кассандра - мила офіціантка, яка ночами перевтілюється у приманку для хижаків. Вона ходить по барах, вдає п’яну - і карає тих, хто вирішує скористатися її беззахисністю.
Колись у неї були мрії, слава, майбутнє… але після трагедії вона стала машиною помсти. І фінал цієї історії змусить затамувати подих.
Реальна історія, яка вражає до кісток. Андре Бамберскі протягом 30 років шукав справедливості після смерті своєї 14-річної доньки Калінки. Вбивцею виявився її вітчим - німецький лікар, якому вдалося уникнути покарання.
Але батько не здався. Його боротьба - це приклад того, як далеко може зайти людина, аби домогтися правди.
Цей фільм вважається одним із найсильніших трилерів усіх часів. Бізнесмена викрадають прямо з вулиці і утримують у полоні 15 років. Коли він нарешті виходить на свободу, намагається дізнатись, хто й навіщо це зробив.
Але відповідь - набагато страшніша, ніж він міг уявити. Психологічна драма, брутальна естетика і фінал, який важко забути.
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