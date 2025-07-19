8 фільмів про бокс, які змінять погляди на життя: про віру, боротьбу та незламність

"Зворотний відлік: Тейлор та Серрано"

Документальний фільм про підготовку боксерок Кеті Тейлор й Аманди Серрано до найважливішого бою у кар’єрі. Глядачі бачать, як формуються характери спортсменок не лише у ринзі, а й поза ним.



"Вогонь всередині

Спортивний байопік про боксерку штату Мічиґан Клариссу "Ті-Рекс" Шилдс, яка прагне здобути олімпійське золото. Вона мріє не лише досягти найвищих результатів, а й змінити ставлення до жінок у цьому виді спорту.



"Рятівний"

Гостросюжетний фільм про боротьбу не лише на рингу, а й за його межами. У центрі сюжету - боксер, який намагається налагодити стосунки зі своєю донькою. Заряди порятунку кар'єри та сім'ї він знову змушений зробити рішучий удар.



"Крихітка на мільйон доларів"

Спортивна драма про колишню офіціантку, яка стає зіркою боксу. Її тренер допомагає їй повірити у себе і досягти неймовірних висот. Проте одна отримана травма змінює усе.



"Роккі" (Rocky)

Культовий фільм про маловідомого боксера, який отримує шанс позмагатися з відомим чемпіоном. Історія про наполегливість, віру в себе та перемоги.



"Боєць"

Драма про двох братів-боксерів, що долають життєві перешкоди та борються за чемпіонський титул. Фільм про подолання труднощів, боротьбу та перемогу над собою.



"Шульга"

Розповідь про боксера, який втрачає славу, але знаходить сили повернутися у спорт. Історія про наполегливу працю, родинні цінності та мотивацію.



"Крід"

Син Апполло Кріда шукає свій шлях у боксерському світі. Під керівництвом Роккі він вчиться долати труднощі та прагне стати чемпіоном.