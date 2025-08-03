82-річний Мік Джаггер хоче знову стати батьком: що відомо про його плани з нареченою

Британський рок-музикант Мік Джаггер, якому нещодавно виповнилося 82, може знову стати батьком. Його наречена, 38-річна Мелані Гемрік, серйозно розмірковує над тим, щоб народити музиканту ще одну дитину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Як розповіло джерело, хоча пара заручена вже кілька років, офіційно оформлювати шлюб вони поки що не планують.
Водночас вони серйозно замислюються над ідеєю розширити свою родину - звісно, якщо обставини цьому сприятимуть.
За словами інсайдера, саме знайомство з балериною стало поворотною точкою для легендарного музиканта - він залишив позаду своє колишнє насичене особисте життя й обрав моногамні стосунки.
У поважному віці Джаггер вже не шукає романтичних пригод - Мелані, за словами знайомого, дає йому все, чого він потребує.
"Секрет Мелані в тому, що вона підлаштовується під кожне його бажання. Можна сказати, що з усіх його партнерок вона найрозумніша. Як співається у пісні, вона дає йому все, що потрібно", - розповів інформатор.
Як зазначила одна з подруг балерини, Мелані доклала багато зусиль, аби встановити дружні стосунки з дітьми Джаггера та його колишніми коханими.
Їй це вдалося - вона справила позитивне враження на всіх. Також Гемрік проводить багато часу з Міком і їхнім сином, живучи з ними в Парижі. Пара поводиться як справжня сім’я.
Нагадаємо, знайомство Джаггера й Гемрік відбулося у 2016 році, після чого між ними поступово почали зароджуватись романтичні почуття.
У 2018 році на світ з’явився їхній син Деверо.
У 2023-му балерина вперше зʼявилася на публіці з діамантовою каблучкою, що викликало хвилю чуток про заручини.
Спочатку вона стверджувала, що це просто подарунок, однак у 2024 році стало відомо, що пара справді заручена.
Окрім Деверо, у музиканта є ще вісім дітей: доньки Керіс, Джейд, Елізабет і Джорджія, а також сини Джеймс, Ґабріел, Лукас і Деві.
Вас може зацікавити: