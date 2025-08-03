82-річний Мік Джаггер хоче знову стати батьком: що відомо про його плани з нареченою

Мік Джаггер та Мелані Гемрік планують ще одну дитину

Як розповіло джерело, хоча пара заручена вже кілька років, офіційно оформлювати шлюб вони поки що не планують.

Водночас вони серйозно замислюються над ідеєю розширити свою родину - звісно, якщо обставини цьому сприятимуть.

За словами інсайдера, саме знайомство з балериною стало поворотною точкою для легендарного музиканта - він залишив позаду своє колишнє насичене особисте життя й обрав моногамні стосунки.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік (фото: instagram.com/melhamrick)

У поважному віці Джаггер вже не шукає романтичних пригод - Мелані, за словами знайомого, дає йому все, чого він потребує.

"Секрет Мелані в тому, що вона підлаштовується під кожне його бажання. Можна сказати, що з усіх його партнерок вона найрозумніша. Як співається у пісні, вона дає йому все, що потрібно", - розповів інформатор.

Як зазначила одна з подруг балерини, Мелані доклала багато зусиль, аби встановити дружні стосунки з дітьми Джаггера та його колишніми коханими.

Їй це вдалося - вона справила позитивне враження на всіх. Також Гемрік проводить багато часу з Міком і їхнім сином, живучи з ними в Парижі. Пара поводиться як справжня сім’я.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік з сином (фото: instagram.com/melhamrick)

Нагадаємо, знайомство Джаггера й Гемрік відбулося у 2016 році, після чого між ними поступово почали зароджуватись романтичні почуття.

У 2018 році на світ з’явився їхній син Деверо.

У 2023-му балерина вперше зʼявилася на публіці з діамантовою каблучкою, що викликало хвилю чуток про заручини.

Спочатку вона стверджувала, що це просто подарунок, однак у 2024 році стало відомо, що пара справді заручена.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік з сином (фото: instagram.com/melhamrick)

Окрім Деверо, у музиканта є ще вісім дітей: доньки Керіс, Джейд, Елізабет і Джорджія, а також сини Джеймс, Ґабріел, Лукас і Деві.