82-летний Мик Джаггер хочет снова стать отцом: что известно о его планах с невестой

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик планируют еще одного ребенка

Как рассказал источник, хотя пара помолвлена уже несколько лет, официально оформлять брак они пока не планируют.

В то же время они серьезно задумываются над идеей расширить свою семью - конечно, если обстоятельства этому будут способствовать.

По словам инсайдера, именно знакомство с балериной стало поворотной точкой для легендарного музыканта - он оставил позади свою прежнюю насыщенную личную жизнь и выбрал моногамные отношения.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик (фото: instagram.com/melhamrick)

В почтенном возрасте Джаггер уже не ищет романтических приключений - Мелани, по словам знакомого, дает ему все, в чем он нуждается.

"Секрет Мелани в том, что она подстраивается под каждое его желание. Можно сказать, что из всех его партнерш она самая умная. Как поется в песне, она дает ему все, что нужно", - рассказал информатор.

Как отметила одна из подруг балерины, Мелани приложила много усилий, чтобы установить дружеские отношения с детьми Джаггера и его бывшими возлюбленными.

Ей это удалось - она произвела положительное впечатление на всех. Также Хэмрик проводит много времени с Миком и их сыном, живя с ними в Париже. Пара ведет себя как настоящая семья.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик с сыном (фото: instagram.com/melhamrick)

Напомним, знакомство Джаггера и Хемрик состоялось в 2016 году, после чего между ними постепенно начали зарождаться романтические чувства.

В 2018 году на свет появился их сын Деверо.

В 2023-м балерина впервые появилась на публике с бриллиантовым кольцом, что вызвало волну слухов о помолвке.

Сначала она утверждала, что это просто подарок, однако в 2024 году стало известно, что пара действительно помолвлена.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик с сыном (фото: instagram.com/melhamrick)

Кроме Деверо, у музыканта есть еще восемь детей: дочери Кэрис, Джейд, Элизабет и Джорджия, а также сыновья Джеймс, Габриэл, Лукас и Дэви.