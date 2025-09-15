"Афериста з Tinder" затримали у Грузії: чим прославився "бізнесмен" і як він виглядає

Як затримали "Афериста з Tinder"

За інформацією ізраїльського видання Jerusalem Post, Леваєва заарештували вранці 15 вересня після приземлення в Батумі.

"Я говорив із ним сьогодні після затримання, але ми досі не розуміємо причини", - сказав його адвокат ізраїльським журналістам.

Сам "аферист", як стверджується, "вільно подорожував світом" і не очікував на якісь обмеження.

Грузинське МВС повідомило місцевій службі "Радіо Свобода", що чоловік перебував у міжнародному розшуку за "червоним циркуляром" Інтерполу. Які саме справи стали підставою для запиту, наразі невідомо.

Хто такий Саймон Леваєв

Справжнє ім’я "Афериста з Tinder" - Шимон Єгуда Хают. Світова слава прийшла до нього після гучного документального фільму Netflix "The Tinder Swindler".

У стрічці розповідається, як Хают роками видавав себе за спадкоємця діамантової імперії Левієвих. Він вів розкішний спосіб життя. Приватні джети, дорогі готелі, автівки - чоловік здавався дуже забезпечним. І через додаток Tinder він завойовував довіру жінок.

Саймон Леваєв зараз (фото: instagram.com/simonleviev8)

Після знайомства Саймон переконував своїх жертв, що "перебуває у небезпеці". Він просив про термінову фінансову допомогу. Суми, за даними поліції та учасниць фільму, сягали сотень тисяч доларів.

Ще до виходу стрічки Хают мав кримінальне минуле. 2019 року його екстрадували до Ізраїлю з Греції й засудили за попередні шахрайські епізоди та підробку документів. Покарання відбував частково й вийшов на волю достроково у 2020 році.

Після прем’єри "The Tinder Swindler" Леваєв заперечував шахрайство, називав себе "самотнім чоловіком, якого неправильно зрозуміли", і навіть відкрив сторінку на Cameo, де продавав персональні відеопривітання.

Він запевняв, що ніколи не брав грошей у жінок силоміць і що фільм - "це лише одна версія історії". А зараз Саймон продовжує демонструвати розкішне життя та часто видає "філософські" цитати. Але коментарі під дописами в Instagram блогер закриває.

"Аферист з Тіндер" у реальному житті (фото: instagram.com/simonleviev8)

Відомо, що після всього цього родина діамантового магната Льва Левієва подала в Ізраїлі заяви про наклеп і незаконне використання прізвища. У 2024 році з’явилися додаткові цивільні позови від приватних осіб, які заявляють про неповернені борги.

А днями "бізнесмен" оголосив, що хоче розповісти "правду". Тому він анонсував вихід власної книги.

"Я ніколи не просив бути відомим. Я ніколи не обирав у центрі уваги. Одного разу я прокинувся - і весь світ думав, що знає, хто я. Вони дивилися фільм. Вони зняли серіал. Вони читають сенсаційні заголовки. І ось моє ім'я, моє обличчя, моє життя - стали державною власністю. Але ніхто ніколи не хотів запитати мене, що сталося насправді", - написав Саймон.

"Роками я мовчав. Занадто довго. Але тиша - це розкіш, якої я більше не маю. Я став "знаменитістю" проти своєї волі - і якщо це моя реальність, то принаймні я її використаю, щоб нарешті сказати правду. Ця книга - результат багаторічної праці. Обережно. Чесно. Ніяких ігор. Це не просто відповідь на документальний фільм Netflix. Це історія мого життя - повна історія", - запевнив він.

Допис Леваєва (скріншот)