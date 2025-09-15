"Афериста из Tinder" задержали в Грузии: чем прославился "бизнесмен" и как он выглядит

Как задержали "Афериста из Tinder"

По информации израильского издания Jerusalem Post, Леваева арестовали утром 15 сентября после приземления в Батуми.

"Я говорил с ним сегодня после задержания, но мы до сих пор не понимаем причины", - сказал его адвокат израильским журналистам.

Сам "аферист", как утверждается, "свободно путешествовал по миру" и не ожидал каких-либо ограничений.

Грузинское МВД сообщило местной службе "Радио Свобода", что мужчина находился в международном розыске по "красному циркуляру" Интерпола. Какие именно дела стали основанием для запроса, пока неизвестно.

Кто такой Саймон Леваев

Настоящее имя "Афериста из Tinder" - Шимон Иегуда Хают. Мировая слава пришла к нему после нашумевшего документального фильма Netflix "The Tinder Swindler".

В ленте рассказывается, как Хают годами выдавал себя за наследника бриллиантовой империи Левиевых. Он вел роскошный образ жизни. Частные джеты, дорогие отели, машины - мужчина казался очень обеспеченным. И через приложение Tinder он завоевывал доверие женщин.

Саймон Леваев сейчас (фото: instagram.com/simonleviev8)

После знакомства Саймон убеждал своих жертв, что "находится в опасности". Он просил о срочной финансовой помощи. Суммы, по данным полиции и участниц фильма, достигали сотен тысяч долларов.

Еще до выхода ленты у Хаюта было криминальное прошлое. В 2019 году его экстрадировали в Израиль из Греции и осудили за предыдущие мошеннические эпизоды и подделку документов. Наказание отбывал частично и вышел на свободу досрочно в 2020 году.

После премьеры "The Tinder Swindler" Леваев отрицал мошенничество, называл себя "одиноким мужчиной, которого неправильно поняли", и даже открыл страницу на Cameo, где продавал персональные видеопоздравления.

Он уверял, что никогда не брал денег у женщин силой и что фильм - "это лишь одна версия истории". А сейчас Саймон продолжает демонстрировать роскошную жизнь и часто выдает "философские" цитаты. Но комментарии под сообщениями в Instagram блогер закрывает.

"Аферист из Тиндера" в реальной жизни (фото: instagram.com/simonleviev8)

Известно, что после всего этого семья бриллиантового магната Льва Левиева подала в Израиле заявления о клевете и незаконном использовании фамилии. В 2024 году появились дополнительные гражданские иски от частных лиц, заявляющих о невозвращенных долгах.

А на днях "бизнесмен" объявил, что хочет рассказать "правду". Поэтому он анонсировал выход собственной книги.

"Я никогда не просил быть известным. Я никогда не выбирал в центре внимания. Однажды я проснулся - и весь мир думал, что знает, кто я. Они смотрели фильм. Они сняли сериал. Они читают сенсационные заголовки. И вот мое имя, мое лицо, моя жизнь - стали государственной собственностью. Но никто никогда не хотел спросить меня, что произошло на самом деле", - написал Саймон.

"Годами я молчал. Слишком долго. Но тишина - это роскошь, которой я больше не имею. Я стал "знаменитостью" против своей воли - и если это моя реальность, то по крайней мере я ее использую, чтобы наконец сказать правду. Эта книга - результат многолетнего труда. Осторожно. Честно. Никаких игр. Это не просто ответ на документальный фильм Netflix. Это история моей жизни - полная история", - заверил он.

Пост Леваева (скриншот)