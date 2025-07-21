Актор Андрієнко розкрив розмір своєї пенсії та зізнався, чому відмовився від звання Народного артиста

Чому актор відмовився від звання Народного

Відомо, що у 2019 році Андрієнко став Заслуженим артистом України. За це, зазначає він, до пенсії йому "впало 100 гривень" до пенсії. А ось Народним він ставати не захотів, принаймні поки.

"Я відмовився... Ви знаєте, скільки багато людей по Україні, цих акторів, котрим вже і 70 років, і які в черзі стоять, розумієш?" - сказав актор.

Річ у тому, що йому пропонували отримати звання за 6 місяців після того, як він став Народним. Але це було, зазначив Андрієнко, не зовсім правильно.

"У нас є така співачка, Таїсія Повалій, вона Заслужена, а за тиждень стала Народною. А я вважав, що ні. От там написано шість років, то через шість років я буду Народним. От і все, давайте так, по-чесному", - сказав артист.

Актор Андрієнко розповів про свою пенсію (скріншот)

Нині ж він отримує пенсію, але її розмір не такий, яким міг би бути. Усе через проблеми з документами.

"Я ж працюю з 17 років. І от якось там у них вказано: мінімалка, плюс починають накидувати, за звання соточку, плюс за це все. Але у мене проблема виникла, вони не можуть знайти документи. Я був коли директором студії ("Автор"), ми багато заробляли і багато платили податків", - пояснив актор.

"А вони загубили ці документи. І тому я не можу... Ми працювали, це був 95-й рік, коли тільки-тільки почались ідентифікаційні коди, податкові. І це вважається дуже важливим, якщо ти тоді (сплачував податки), то зовсім інша тоді у тебе пенсія. Але вони не можуть знайти документи ці", - додав він.

Коли Дьомін спитав, про який розмір пенсії говориться, він спробував окреслити суми. І виявилося, що про 8-10 тисяч не йдеться.

"Ні, менше-менше. В мене до 3 з чимось, там 4 максимум", - сказав Андрієнко.

Тому нині пенсія - не єдиний дохід актора. Він продовжує займатися творчістю, а ще виступав режисером у створенні аудіоказки для діток. Але говорити про цифри Андрієнко не хоче.

"Неважливо: багато чи небагато. Для вас це небагато, а людині - для неї, дай Бог, щоб оцю пенсію, вона не знає, куди розкидати по цих всіх комуналках", - пояснив актор.