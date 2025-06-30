Легенда українського ТБ розсекретив розмір своєї пенсії та розповів про повернення на ICTV

Український журналіст і телеведучий Микола Луценко розповів про свою пенсію, а також про повернення на телеканал ICTV .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості Аліні Доротюк.

На запитання про розмір пенсії Луценко зізнається, що офіційно вона чимала, але реальна купівельна спроможність значно впала.

"Нормальна. Дуже нормальна. Майже 100% від офіційної зарплатні, яку я отримував. У нас же є вилка: мінімальна й максимальна пенсія. Мінімалка, по-моєму, 2300, а 23 тисячі - це максимальна. От у мене пенсія - ну, поруч із максимальною", - поділився Микола, коментуючи розмір своїх виплат.

Він також уточнив, що пенсію отримує не за інвалідністю, а за вислугу років.

"Ні-ні. Я ж сказав - закривайте, я пішов. Бо реклама. Як я міг відмовитися від реклами?", - іронізує ведучий.

Микола Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)

Попри високі цифри на папері, Луценко відзначає, що інфляція суттєво “з’їла” його накопичення.

"Коли я йшов на пенсію, то вона була дуже непогана. А потім пані інфляція такими зубками - хрусь! - і половину з’їла", - пояснив Микола.

Телеведучий наголосив, що пенсія - це, зокрема, результат його тривалої і продуктивної кар’єри,

"Люди ж і по 3000 отримують, і не знають, як жити. Але треба не забувати, що я тоді стільки працював, у мене стільки доходів було - усе йшло в державу", - підкреслив журналіст.

"Якщо ви заробляєте 10 000, то близько п’яти йде в державу - ви і ваш роботодавець. Десь 48% виходить. А тепер держава вам повертає. Якщо ви нічого не давали, то чого чекаєте?", - резюмував він.

Чому переїхав до Чернігова

Луценко також поділився, що вже шість років мешкає в Чернігові - і цілком задоволений життям там.

Попри зміну місця проживання та перерву в ефірах, зв’язок із телеканалом він не втрачав.

Ба більше - в найважчі часи пандемії й початку повномасштабного вторгнення керівництво ICTV продовжувало підтримувати своїх колег.

Микола Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)

"Коли був ковід, ми нічого не робили, але нам платили гроші. Бо нам, кому 60+, не можна було приходити. Потім почалася війна - теж не до телевізора. Але вони продовжували платити. Це було дуже по-людськи", - зазначив Луценко.

Телеведучий пригадує, як пропозиція про повернення на ICTV2 надійшла просто у день його народження - 1 червня.

"Так, хоча ще до того мені щось казали. Подзвонять - щось спитають, потім місяць нікого нема. Потім знов подзвонять - знов тиша. Ну, таке, знаєте... поки що “вилами по воді”. А потім вже конкретно: “А ви можете завтра приїхати?”. Кажу: “Можна!'", - пригадує Микола.

"Сів на машинку - дві годинки, і я на місці. Кажуть: “Давайте спробуємо, все таке…”. Ну, давайте!", - розповів ведучий про своє швидке повернення.

У студії його зустріли тепло, навіть з подарунками.

Коротка біографія Миколи Луценка

Микола Луценко народився 1 червня 1950 року в селі Качанівка Чернігівської області.

Його шлях до телебачення не був прямим - спочатку він здобув фах у Київському технікумі громадського харчування, а згодом закінчив Київський університет театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого.

До того як опинитися на екрані, Луценко працював на тепловій електростанції, де контролював роботу вимірювальних приладів.

Пізніше доля привела його до Театру юного глядача. Саме там одного дня з’явилися представниці телебачення, які шукали підлітка для нової дитячої програми.

Хоча Миколі було вже за 30, він не розгубився й наполіг: "Я можу". Спочатку його кандидатуру відхилили, але за кілька днів актору надійшло запрошення на роль Задзеркальця. Так і почалась його телевізійна історія.

Микола Луценко (фото: instagram.com/ranok_u_velykomu_misti)

З появою телеканалу ICTV Луценко став голосом за кадром, а у 1996 році вийшов перший випуск його авторської рубрики "Миколина погода".

Спочатку це було гумористичне шоу: Микола приміряв на себе образи Отелло, Дездемони, ялинки й навіть уособлення авітамінозу.

Згодом формат став більш стриманим, а ведучий - офіційно одягненим.

У 2017 році Луценко пережив інсульт, який надовго залишив відбиток на його здоров’ї.

Ведучому навіть тимчасово відмовила мова. Попри це, він повернувся до роботи.

Нещодавно стало відомо, що проєкт "Миколина погода" знову виходитиме в ефір - рубрика транслюється у будні в межах програми "Ранок у великому місті" на ICTV2.

А ще голос Луценка прозвучить далеко за межами України - він озвучить інсталяцію української команди на фестивалі Burning Man 2025.

В рамках проєкту Микола читатиме глобальний прогноз для світу.