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Актер, который определял эпоху: умер Жан-Поль Дюбуа

Понедельник 28 июля 2025 11:53
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Актер, который определял эпоху: умер Жан-Поль Дюбуа Жан-Поль Дюбуа (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Французский актер Жан-Поль Дюбуа, чья величественная фигура и талант определяли театральную сцену 1970-х и 1980-х годов, умер в возрасте 74 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sceneweb.

Кем был Жан-Поль Дюбуа

Жан-Поль Дюбуа отличался на сцене своим импозантным телосложением и манерой, и десятилетиями был ключевой фигурой во французских театрах, начав сотрудничество с известными режиссерами уже в 1970-х годах.

Его встреча с Филиппом Адриеном стала прорывом, принеся ему роль Робинзона в спектакле "Визит" по Кафке в 1980 году.

Настоящее признание пришло в 1986 году благодаря спектаклю "Элоиза и Абеляр: Тихие дни в Шампани" режиссера Дидье Безаса, который имел триумфальный успех на Авиньонском фестивале и во всефранцузском турне.

Актер, который определял эпоху: умер Жан-Поль ДюбуаЖан-Поль Дюбуа (фото: Getty Images)

Дюбуа также работал с труппами Роже Планшона и Театра Одеон, а в 1999 году сыграл несколько ролей, в частности короля Карла VI, в первой французской постановке шекспировского "Генриха V" на Авиньонском фестивале.

В 2000-х годах актер активно сотрудничал с новым поколением режиссеров, а последний раз вышел на сцену в 2017 году в "Одноактных пьесах".

Роли Жан-Поля Дюбуа в кино

Вне театра, Дюбуа активно снимался в кино и на телевидении. Его фильмография насчитывает более 65 проектов, хотя чаще он исполнял роли второго плана.

Среди его работ - эпизоды в сериале "Расследование комиссара Мегрэ", а также роли в картинах "Волчья пасть" и "Грусть и красота".

Наиболее заметными стали его роли в фильме "Фанфан-тюльпан" с Пенелопой Круз и Венсаном Пересом и в мистическом детективе "Видок" Жан-Кристофа Комара.

"Смерть Жана-Поля Дюбуа является значительной потерей для французского театра. Его будут помнить как актера с уникальной харизмой и глубоким талантом, чей вклад в искусство остается весомым", - отметили журналисты Sceneweb.

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