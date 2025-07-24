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Помер Халк Хоган - легендарний актор та рестлер

Четвер 24 липня 2025 19:16
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Помер Халк Хоган - легендарний актор та рестлер Актору Халку Хогану був 71 рік (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Легендарний американський рестлер, актор та шоумен Халк Хоган помер у віці 71 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TMZ.

Що відомо про смерть Халка Хогана

Зранку у четвер медики приїхали на виклик до будинку актора в місті Клірвотер штату Флорида.

Як повідомляється, причиною виклику був серцевий напад. На місці було багато поліцейських машин і карет швидкої допомоги. Знаменитість забрали на ношах і повезли.

У червні з'являлася інформація, що спортсмен перебуває у на межі життя та смерті через ускладнення після операції на шиї, яку він переніс у травні.

А кілька тижнів тому його дружина Скай спростувала чутки про кому, заявивши, що його серце "сильне", і він відновлюється після операції.

Що відомо про Халка Хогана

Справжнє ім'я актора - Террі Джин Боллеа. Народився 11 серпня 1953 року в місті Огаста, штат Джорджія.

Прославився на весь світ роботами в кіно та досягненнями у світі професійного реслінгу.

Його театральні бої на рингу захоплювали і дорослих, і дітей, що допомогло зробити реслінг масовим шоу.

У 1996 році він створив собі образ "поганого хлопця" і став відомим як Hollywood Hulk Hogan.

Хогана було включено до Залу слави WWE у 2005 році. Проте у 2015-му його виключили через расистські висловлювання. Удруге його було включено до Залу слави у 2020 році як члена NWO.

Слава в спорті принесла йому можливості проявити себе в кіноіндустрії. Серед відомих ролей Халка - "Санта здоровань", "Рятувальники Малібу", "Містер няня" та інші.

У нього було три шлюби і залишилося двоє дітей від першої дружини - донька Брук і син Нік. У останньої дружини рестлера також є троє дітей від попередніх стосунків.

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