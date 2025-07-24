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Останні години життя Оззі Осборна: що сталося в день смерті рок-легенди

Четвер 24 липня 2025 13:48
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Останні години життя Оззі Осборна: що сталося в день смерті рок-легенди Оззі Осборн (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Всесвітньо відомий рок-музикант Оззі Осборн помер у віці 76 років у вівторок, 22 липня. Тепер стали відомі подробиці останніх годин його життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Metro.

Хоча вже давно було відомо про серйозні проблеми зі здоров'ям музиканта, звістка про його смерть стала несподіванкою для багатьох - особливо з огляду на те, що лише кілька тижнів тому він востаннє вийшов на сцену під час концерту Back to the Beginning у Бірмінгемі.

Ба більше, за два дні до смерті його донька Келлі Осборн опублікувала в соцмережах відео з батьком, на якому Оззі виглядає бадьоро: він снідає та махає рукою в камеру.

Що відомо про смерть Оззі Осборна

Як повідомляють ЗМІ, 22 липня о 10:30 ранку екстрені служби отримали повідомлення про критичний стан рокера.

Гелікоптер повітряної швидкої допомоги Thames Valley Air Ambulance вилетів із бази ВПС Бенсон в Оксфордширі - приблизно за 43 кілометри від його будинку.

Вертоліт приземлився на території маєтку Оззі. Медики перебували на місці близько двох годин, надаючи реанімаційну допомогу. На жаль, врятувати Осборна не вдалося - 76-річний фронтмен Black Sabbath помер у своєму маєтку Welders House, що є пам'яткою архітектури.

Останні години життя Оззі Осборна: що сталося в день смерті рок-легенди

Будинок Оззі Осборна (фото: Getty Images)

Водночас жителі сусіднього населеного пункту помітили червоний вертоліт біля особняка Осборнів.

"Ми одразу подумали, що сталося щось серйозне - було відомо, що в нього були проблеми зі здоров'ям", - зазначив один з очевидців.

О 12:30 вертоліт знову злетів.

А джерело, близьке до сім'ї легендарного музиканта, повідомило виданню People, що Оззі пішов із життя спокійно.

"Найбільше бажання Шерон (остання дружина Оззі Осборна - ред.) здійснилося. Зараз вона зосереджена на цьому. Останні дні Оззі провів в Англії, поруч із сім'єю, музикою і в місці, яке він вважав справжнім домом", - розповів інсайдер.

Також він додав, що прощальний концерт Back to the Beginning мав величезне значення для Осборна - він став символічним завершенням його кар'єри.

Останніми роками музикант відверто говорив про свої серйозні проблеми зі здоров'ям - зокрема, про діагностовану 2019 року хворобу Паркінсона та хронічні проблеми з хребтом, які обмежували його рухливість.

Останні години життя Оззі Осборна: що сталося в день смерті рок-легенди

Оззі Осборн помер у своєму будинку (фото: Getty Images)

Оззі Осборн - коротка біографія

Справжнє ім'я музиканта - Джон Майкл Осборн. Він народився 3 грудня 1948 року.

Британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник гурту Black Sabbath, який справив значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал.

Успішність його кар'єри та популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу".

Після відходу з Black Sabbath почав сольну кар'єру. Станом на грудень 2010 року у світі було продано понад 100 млн платівок з його участю.

5 липня 2025 року Осборн дав свій останній концерт у рамках Back to the Beginning, попри проблеми зі здоров'ям.

Раніше того ж року він оголосив, що це буде його останній живий виступ, хоча мав намір продовжити записувати музику. Він помер сімнадцять днів потому.

Останні години життя Оззі Осборна: що сталося в день смерті рок-легенди

Оззі Осборн (фото: Getty Images)

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