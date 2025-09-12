Актор-військовий Андрій Федінчик ошелешив зізнанням: "Непридатний до служби"

Чому колишній чоловік Наталки Денисенко не повертається на фронт

Андрій розповів, що дійшов до "кінцевої зупинки на маршруті", який почався з операції. Далі на нього чекала ВЛК, а потім рішення медиків - непридатний до військової служби.

Федінчик подякував тим, хто допоміг йому під час операції та реабілітації. А ще він попросив фанів підтримувати військових.

"Дякую Антону Шкіряку за безкоштовну, професійно зроблену операцію. Дякую "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" за те, що ставили мене на ноги. І звісно велика вдячність командиру і всім, кого зустрів у війську за ці роки служби. За те що навчали і підтримували. Бережи вас Бог", - написав актор.

"Окреме дякую всім за добрі побажання і слова підтримки. Сам роблю і всіх запрошую постійно допомагати нашому війську, я зсередини знаю, як це важливо. В такі часи нам слід триматися купи", - додав він.

Що відомо про здоров'я актора-військового

Відомо, що у 2024 році Федінчик переніс складну операцію. Згодом стало відомо, що актору зробили форамінотомію - хірурги розширили отвір між хребцями, аби зняти тиск на спинний мозок та нерви. А ще Андрію встановили у хребет спеціальні пластини.

Федінчик проходив реабілітацію. Тоді він ще перебував у стосунках з акторкою Наталкою Денисенко, про розлучення пари стало відомо навесні цього року. У пари є спільний син Андрій.

Чому Денисенко розлучилася з Федінчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"У зв'язку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння і втратою почуттів один до одного шлюбні відносини між ними припинені, спільного господарства не ведуть. Примирення вважає неможливим", - йшлося в матеріалах справи про розірвання шлюбу Денисенко та Федінчика.