Андрій Лузан чесно зізнався, чому зараз не готовий стати батьком

Чому Лузан поки не хоче мати дітей

Він зізнався, що часто замислюється про майбутнє та ймовірність народження дитини. Проте нестабільність у світі змушує сумніватися щодо доцільності батьківства на даному етапі життя.

"Звісно, є думки про сім'ю. Проте вважаю, наскільки це буде егоїстично - приводити в цей світ дитину, якщо, на мою думку, нас нічого класного найближчі 10-20 років не очікує", - сказав він.

Андрій наголосив, що народження дитини - дуже відповідальний крок. Він не хоче ухвалюватися таке рішення, поки не буде впевнений у завтрашньому дні.

"Що б там не казали, що є вік, коли треба народжувати, я хочу, аби в мене не було стресу стосовно майбутнього своєї дитини", - зауважив він.

Водночас він не виключає, що колись стане батьком. Проте точно не в найближчі пару років.

"Якщо буде така ситуація, що війна продовжується, то я почну про це серйозно задумуватись. Не хочу, щоб у мене був оцей відрив від своєї дитини величезний, хоча він уже буде суттєвий. Моєму батьку було 25, коли я народився", - поділився він.

"Зараз планувати щось дуже складно. І всі, хто не заводить дітей, вони в першу чергу це кажуть: ми не знаємо, що буде завтра. З одного боку, так, а з іншого - це може бути 10 років. От і що я можу сказати? Звісно, хочеться вкладати трошечки в наступне покоління", - додав він.



Що відомо про Андрія Лузана

Він український гуморист, продюсер, один із засновників "Левів на Джипі". Родом з Києва. Народився 9 лютого 1990 року.

З початком повномасштабного вторгнення перейшов на українську мову та разом з колегами, окрім гумору, почав займатися волонтерською діяльністю, збираючи гроші на ЗСУ.

А вже в липні 2024 року сам мобілізувався до війська. Нині Андрій служить в Силах безпілотних систем, де знищує логістику та сили противника FPV-дронами.

Раніше Лузан поділився емоціями від свого першого бойового виходу. Тоді він разом з іншим побратимом вперше вступив на чергування в Донецькій області.