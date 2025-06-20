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Анна Саліванчук вразила відео з Говерли: показала сина і заспівала народний хіт (відео)

Анна Саліванчук підкорила вершину відомої гори (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська акторка Анна Саліванчук піднялася на найвищу точку України - Говерлу. Вона приєдналася до походу свого сина Микити, який нині відпочиває у літньому таборі на заході країни.

Анна не стримала емоцій від нового досвіду і заспівала. Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Як Саліванчук підкорила Говерлу

Акторка подолала понад 8 кілометрів гірського маршруту. Підйом тримав близько шести годин. 

За словами Саліванчук, дітям подорож далася легко. А от для неї самої це стало випробуванням. 

"Я на Говерлі. Я це зробила", - прокоментувала досягнення акторка в сториз.

 Як Саліванчук підіймалася на Говерлу (скриншоти)

Анна поділилася яскравими кадрами з вершини гори й не стримала емоції.

Так, на висоті 2061 метри вона виконала легендарний народний хіт "Ой у лузі червона калина" і розгорнула український прапор.

На одному з інших фото вона показалася разом з сином Микитою, з яким пройшла шлях до самої вершини.

Саліванчук піднялася на Говерлу з сином (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

У підписі до фото та відео акторка пояснила, що на подорож її наштовхнули випробування, з якими українці зіштовхуються щодня.

"Ми не знаємо, що буде завтра. Я вирішила пройти цей нелегкий шлях для перемоги перед собою, за всіх, хто вже не зможе пройти цей шлях, бо загинули на цій клятій війні. Дякую всім захисникам за можливість жити", - прокоментувала вона.

Саліванчук розгорнула український прапор на Говерлі (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Як відреагували в мережі

Користувачі залишилися у захваті від неймовірних краєвидів, які продемонструвала зірка, та засипали її компліментами.

  • "Це неймовірні відчуття!"
  • "Неймовірні".
  • "Молодці".
  • "Вітаю. Крутоооо".
  • "Дуже красиво. Анна, ви молодчинка".

Що відомо про особисте життя Анни Саліванчук

Українська акторка виховує двох синів - Гліба 2015 року народження та Микиту 2020-го.

Хлопчиків вона народила у шлюбі з народним депутатом та продюсером Олександром Божковим. Вони були одружені 8 років та розлучилися у 2023-му.

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