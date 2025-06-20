Анна Саліванчук вразила відео з Говерли: показала сина і заспівала народний хіт (відео)

Як Саліванчук підкорила Говерлу

Акторка подолала понад 8 кілометрів гірського маршруту. Підйом тримав близько шести годин.

За словами Саліванчук, дітям подорож далася легко. А от для неї самої це стало випробуванням.

"Я на Говерлі. Я це зробила", - прокоментувала досягнення акторка в сториз.

Як Саліванчук підіймалася на Говерлу (скриншоти)

Анна поділилася яскравими кадрами з вершини гори й не стримала емоції.

Так, на висоті 2061 метри вона виконала легендарний народний хіт "Ой у лузі червона калина" і розгорнула український прапор.

На одному з інших фото вона показалася разом з сином Микитою, з яким пройшла шлях до самої вершини.

Саліванчук піднялася на Говерлу з сином (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

У підписі до фото та відео акторка пояснила, що на подорож її наштовхнули випробування, з якими українці зіштовхуються щодня.

"Ми не знаємо, що буде завтра. Я вирішила пройти цей нелегкий шлях для перемоги перед собою, за всіх, хто вже не зможе пройти цей шлях, бо загинули на цій клятій війні. Дякую всім захисникам за можливість жити", - прокоментувала вона.

Саліванчук розгорнула український прапор на Говерлі (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Як відреагували в мережі

Користувачі залишилися у захваті від неймовірних краєвидів, які продемонструвала зірка, та засипали її компліментами.

"Це неймовірні відчуття!"

"Неймовірні".

"Молодці".

"Вітаю. Крутоооо".

"Дуже красиво. Анна, ви молодчинка".

Що відомо про особисте життя Анни Саліванчук

Українська акторка виховує двох синів - Гліба 2015 року народження та Микиту 2020-го.

Хлопчиків вона народила у шлюбі з народним депутатом та продюсером Олександром Божковим. Вони були одружені 8 років та розлучилися у 2023-му.