Анна Саливанчук поразила видео с Говерлы: показала сына и спела народный хит (видео)

Как Саливанчук покорила Говерлу

Актриса преодолела более 8 километров горного маршрута. Подъем держал около шести часов.

По словам Саливанчук, детям путешествие далось легко. А вот для нее самой это стало испытанием.

"Я на Говерле. Я это сделала", - прокомментировала достижение актриса в сториз.

Как Саливанчук поднималась на Говерлу (скриншоты)

Анна поделилась яркими кадрами с вершины горы и не сдержала эмоции.

Так, на высоте 2061 метра она исполнила легендарный народный хит "Ой у лузі червона калина" и развернула украинский флаг.

На одном из других фото она показалась вместе с сыном Никитой, с которым прошла путь до самой вершины.

Саливанчук поднялась на Говерлу с сыном (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

В подписи к фото и видео актриса объяснила, что на путешествие ее натолкнули испытания, с которыми украинцы сталкиваются ежедневно.

"Мы не знаем, что будет завтра. Я решила пройти этот нелегкий путь для победы перед собой, за всех, кто уже не сможет пройти этот путь, потому что погибли на этой проклятой войне. Спасибо всем защитникам за возможность жить", - прокомментировала она.

Саливанчук развернула украинский флаг на Говерле (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Как отреагировали в сети

Пользователи остались в восторге от невероятных пейзажей, которые продемонстрировала звезда, и засыпали ее комплиментами.

"Это невероятные ощущения!"

"Невероятные".

"Молодцы".

"Поздравляю. Крутоооооо".

"Очень красиво. Анна, вы молодчинка".

Что известно о личной жизни Анны Саливанчук

Украинская актриса воспитывает двух сыновей - Глеба 2015 года рождения и Никиту 2020-го.

Мальчиков она родила в браке с народным депутатом и продюсером Александром Божковым. Они были женаты 8 лет и развелись в 2023-м.