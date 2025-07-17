ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Пафосно звучить". Петрожицька чесно зізналася, як ставиться до звання заслужена артистка України

Четвер 17 липня 2025 16:03
UA EN RU
"Пафосно звучить". Петрожицька чесно зізналася, як ставиться до звання заслужена артистка України Петрожицька ніяковіє, коли її називають заслуженою артисткою України (фото: instagram.com/petrozhitskaya)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька поділилася особистими переживаннями та ставленням до визнання в акторській професії. Вона досі ніяковіє через звання заслужена артистка України, яке отримала у 2021 році.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю акторки проєкту КіноUA в YouTube.

Як Петрожицька ставиться до звання заслужена артистка України

"Це класно. Звісно, я поважаю всі ці звання, але коли мені кажуть "заслужена артистка України", я якось так: чого? Для мене тато мій заслужений артист України був. І я пишалася цим", - поділилася вона.

"Я не вважала, що я вже прям у професії з багатим досвідом. В мене була класна робота "Папік", з якою я справилась. І я щиро можу собі сказати: я молодець. Але коли я чую "заслужена", то це якось так пафосно звучить, а я більше за простоту, ближче до людей", - додала вона.

&quot;Пафосно звучить&quot;. Петрожицька чесно зізналася, як ставиться до звання заслужена артистка УкраїниДар'я Петрожицька про звання заслуженої артистки (скриншот)

Акторка розуміє цінність відзнаки, проте для неї важливішим є щирий зв’язок з людьми.

"Для мене оця "заслужена" - це коли до мене підходить людина в АТБ і каже: "Можна сфоткатися?" І для неї це фото - подія. А для мене - просто посміхнутися. І от це заслужене. А не офіційне звання. Оце і є народна любов. І хочеться, щоб мене сприймали ще і як актрису - що отут вона молодець, отут вона класно зіграла", - пояснила вона.

Зірка додала, що немає комплексу меншовартості. Просто для неї ціннішим є щире визнання людей.

&quot;Пафосно звучить&quot;. Петрожицька чесно зізналася, як ставиться до звання заслужена артистка УкраїниЗірка "Папіка" про визнання в акторстві (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Як Петрожицька відреагувала на почесне звання

Акторка пригадала, як дізналася про отримання нагороди. Тоді вона була у Німеччині та почала отримувати повідомлення з привітаннями від Юрія Горбунова.

"Я кажу: "Та це якийсь прикол". І потім я така ще: "Ну, Юрій Горбунов - друг мені пише". Я була з ним знайома, але так, щоб десь він мені в друзі додавався - не було. І я якось подумала: "Та якийсь прикол". Потім хтось ще написав, і ще… Я прямо: "Ви серйозно? Заслужена? Що? За що? Тобто в мене було за що?" - пригадала вона.


Хто така Дар'я Петрожицька

Народилася 31 травня 1991 року. Закінчила університет імені Карпенка-Карого, після якого почала працювати в театрі.

Прославилася ролями у серіалах "Папік", "Встигнути до 30", "Будиночок на щастя", "Дві сестри" та іншими. Також веде проєкт "Я люблю Україну".

Даша у стосунках з фінансовим аналітиком Олексієм Усенком, який живе у Німеччині. До цього 5 років була у шлюбі з актором Олексієм Петрожицьким.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні