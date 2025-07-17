"Пафосно звучить". Петрожицька чесно зізналася, як ставиться до звання заслужена артистка України

Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька поділилася особистими переживаннями та ставленням до визнання в акторській професії. Вона досі ніяковіє через звання заслужена артистка України, яке отримала у 2021 році.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю акторки проєкту КіноUA в YouTube .

Як Петрожицька ставиться до звання заслужена артистка України

"Це класно. Звісно, я поважаю всі ці звання, але коли мені кажуть "заслужена артистка України", я якось так: чого? Для мене тато мій заслужений артист України був. І я пишалася цим", - поділилася вона.

"Я не вважала, що я вже прям у професії з багатим досвідом. В мене була класна робота "Папік", з якою я справилась. І я щиро можу собі сказати: я молодець. Але коли я чую "заслужена", то це якось так пафосно звучить, а я більше за простоту, ближче до людей", - додала вона.

Дар'я Петрожицька про звання заслуженої артистки (скриншот)

Акторка розуміє цінність відзнаки, проте для неї важливішим є щирий зв’язок з людьми.

"Для мене оця "заслужена" - це коли до мене підходить людина в АТБ і каже: "Можна сфоткатися?" І для неї це фото - подія. А для мене - просто посміхнутися. І от це заслужене. А не офіційне звання. Оце і є народна любов. І хочеться, щоб мене сприймали ще і як актрису - що отут вона молодець, отут вона класно зіграла", - пояснила вона.

Зірка додала, що немає комплексу меншовартості. Просто для неї ціннішим є щире визнання людей.

Зірка "Папіка" про визнання в акторстві (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Як Петрожицька відреагувала на почесне звання

Акторка пригадала, як дізналася про отримання нагороди. Тоді вона була у Німеччині та почала отримувати повідомлення з привітаннями від Юрія Горбунова.

"Я кажу: "Та це якийсь прикол". І потім я така ще: "Ну, Юрій Горбунов - друг мені пише". Я була з ним знайома, але так, щоб десь він мені в друзі додавався - не було. І я якось подумала: "Та якийсь прикол". Потім хтось ще написав, і ще… Я прямо: "Ви серйозно? Заслужена? Що? За що? Тобто в мене було за що?" - пригадала вона.



Хто така Дар'я Петрожицька

Народилася 31 травня 1991 року. Закінчила університет імені Карпенка-Карого, після якого почала працювати в театрі.

Прославилася ролями у серіалах "Папік", "Встигнути до 30", "Будиночок на щастя", "Дві сестри" та іншими. Також веде проєкт "Я люблю Україну".

Даша у стосунках з фінансовим аналітиком Олексієм Усенком, який живе у Німеччині. До цього 5 років була у шлюбі з актором Олексієм Петрожицьким.