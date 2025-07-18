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Бакланов закрутив новий роман через рік після розлучення: хто його кохана

П'ятниця 18 липня 2025 11:50
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Бакланов закрутив новий роман через рік після розлучення: хто його кохана Григорій Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Григорій Бакланов, якого глядачі знають за низкою ролей у кіно та театрі, зізнався, що закрутив новий роман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки "Спіймати Кайдаша" Мирославі Мандзюк.

Григорій Бакланов закрутив новий роман

Так, після болісного розриву з акторкою Анастасією Цимбалару, з якою Григорій був разом понад 10 років, у серці артиста знову оселилося кохання.

Нові стосунки Бакланова почалися навесні 2024 року, хоча знайомі з обраницею вони були вже давно.

І хоча актор не показує дівчину публіці й не поспішає розкривати її ім’я, він щиро говорить про свої почуття.

Бакланов закрутив новий роман через рік після розлучення: хто його коханаГригорій Бакланов (фото: instagram.com/baklanov.gr)

"Я зараз у стосунках. Щасливий від найпершої зустрічі. Ми познайомилися в житті, наживо. Ми від весни почали зустрічатися, а до того були знайомі. Я не хочу афішувати ці стосунки. Як і раніше, вважаю, що "щастя любить тишу", - поділився Бакланов.

"Ні, не ховаюсь, це вже складно "себе закопувати" і боятися виринути десь. Треба жити нормальне життя. Тим паче, коли ти публічний, якась частина твого життя має бути спокійною, де ти - є ти. Ніхто про це не знає, і ніхто туди не лізе", - додав він.

Поки що закохані живуть окремо, але Бакланов не виключає, що з часом вони з’їдуться.

А ще артист поділився, що мріє стати батьком - і цю мрію планує обов’язково здійснити.

Особисте життя Григорія Бакланова

Григорій Бакланов близько двох років був у шлюбі зі своєю колегою по цеху - акторкою Анастасією Цимбалару.

Їхня історія починалася ще з театрального вишу, де майбутні зірки познайомилися під час навчання.

Проте навесні 2024 року стало відомо, що пара вирішила розійтися.

Про завершення стосунків Бакланов і Цимбалару повідомили особисто - у спільному дописі в Instagram.

Бакланов закрутив новий роман через рік після розлучення: хто його коханаГригорій Бакланов з Анастасією Цимбалару (фото: instagram.com/baklanov.gr)

Вони поділилися чорно-білим знімком і лаконічно заявили, що кожен із них розпочинає новий життєвий етап. Деталей розриву пара не розголошувала.

Як пояснив пізніше Бакланов, їхнє розлучення не було пов'язане з роботою чи творчими амбіціями.

Причини - виключно особистого характеру. Водночас актор зізнався, що попри розставання, вони з Анастасією залишилися у нормальних стосунках і досі підтримують зв'язок.

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