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Бєдняков зізнався, чи відновив стосунки з екс-дружиною після її повернення до України

Понеділок 28 липня 2025 15:11
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Бєдняков зізнався, чи відновив стосунки з екс-дружиною після її повернення до України Андрій Бєдняков і Анастасія Коротка (фото: instagram.com/biedniakov)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український телеведучий і шоумен Андрій Бєдняков відповів, в яких зараз перебуває стосунках з екс-дружиною, акторкою Анастасією Короткою, після розлучення та її повернення зі США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар блогера у "Ранку у великому місті",

В яких стосунках після розлучення екс-подружжя

Попри розлучення, між Андрієм та Настею залишилися теплі та поважні відносини, адже вони разом виховують двох дітей: доньку Ксенію та сина Остапа.

Зі слів шоумена, Настя з дітьми нещодавно повернулася з США й зараз усі мешкають у Києві.

Він продовжує активно спілкуватися з родиною та бути поруч із дітьми.

"Для примирення ми мали б посваритися, а ми не робили цього. Ми в хороших, добрих стосунках. Вони зараз тут, вони повернулися і ми бачимося. Думаю, що так (назавжди повернулися - прим. ред.). Їм лячно останні дні, бо біля нас дуже гучно. Подивимося, що буде далі", - зазначив телеведучий.

Що відомо про шлюб Андрія Бєднякова і Насті Короткої

Андрій та Анастасія познайомилися у 2008 році, а в 2014-му офіційно одружилися. Наступного року в них народилася донька Ксенія, а у 2022-му - син Остап.

У 2024 році Бєдняков повідомив про розлучення. Водночас він подякував Насті за роки, проведені разом, за підтримку, любов і спільно пройдені випробування.

За словами артиста, все, чого вони досягли як пара, - результат їхньої особистої праці.

Бєдняков зізнався, чи відновив стосунки з екс-дружиною після її повернення до УкраїниАндрій Бєдняков і Анастасія Коротка (фото: instagram.com/biedniakov)

Пізніше акторка поділилася, що ініціаторкою розриву стала вона, і що рішення розійтися далося їй важко.

Жінка додала, що в їхніх стосунках ніхто нікого не зраджував, не обманював, а навпаки був чесним.

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