ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бедняков признался, возобновил ли отношения с экс-женой после ее возвращения в Украину

Понедельник 28 июля 2025 15:11
UA EN RU
Бедняков признался, возобновил ли отношения с экс-женой после ее возвращения в Украину Андрей Бедняков и Анастасия Короткая (фото: instagram.com/biedniakov)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков ответил, в каких сейчас находится отношениях с экс-женой, актрисой Анастасией Короткой, после развода и ее возвращения из США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий блогера у "Ранок у великому місті",

В каких отношениях после развода экс-супруги

Несмотря на развод, между Андреем и Настей остались теплые и уважительные отношения, ведь они вместе воспитывают двоих детей: дочь Ксению и сына Остапа.

По словам шоумена, Настя с детьми недавно вернулась из США и сейчас все живут в Киеве.

Он продолжает активно общаться с семьей и быть рядом с детьми.

"Для примирения мы должны были бы поссориться, а мы не делали этого. Мы в хороших, добрых отношениях. Они сейчас здесь, они вернулись и мы видимся. Думаю, что да (навсегда вернулись - прим. ред.). Им страшно последние дни, потому что возле нас очень громко. Посмотрим, что будет дальше", - отметил телеведущий.

Что известно о браке Андрея Беднякова и Насти Короткой

Андрей и Анастасия познакомились в 2008 году, а в 2014-м официально поженились. В следующем году у них родилась дочь Ксения, а в 2022-м - сын Остап.

В 2024 году Бедняков сообщил о разводе. При этом он поблагодарил Настю за годы, проведенные вместе, за поддержку, любовь и совместно пройденные испытания.

По словам артиста, все, чего они достигли как пара, - результат их личного труда.

Бедняков признался, возобновил ли отношения с экс-женой после ее возвращения в УкраинуАндрей Бедняков и Анастасия Короткая (фото: instagram.com/biedniakov)

Позже актриса поделилась, что инициатором разрыва стала она, и что решение разойтись далось ей тяжело.

Женщина добавила, что в их отношениях никто никому не изменял, не обманывал, а наоборот был честным.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Бедняков Звезды шоу-бизнеса Отношения
Новости
ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области
ВСУ показали первое видео из освобожденной Кондратовки в Сумской области
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку