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"За собою слідкуйте": Наречена Танчинця відповіла на закиди, що відбила його у першої дружини

Понеділок 28 липня 2025 13:56
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"За собою слідкуйте": Наречена Танчинця відповіла на закиди, що відбила його у першої дружини Сергій Танчинець з нареченою (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Іванна Пашкевич

Наречена фронтмена гурту "Без Обмежень" Сергія Танчинця, піар-директорка Юліана Корецька, поставила на місце хейтерів, які назвали її розлучницею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram коханої виконавця.

У чому звинувачують Корецьку

Після новини про заручини Сергія Танчинця з Юліаною Корецькою, у соцмережах розгорілася хвиля чуток та звинувачень.

Частина користувачів запідозрила, що роман між 43-річним артистом і 24-річною обраницею міг розпочатися ще тоді, коли він перебував у шлюбі.

&quot;За собою слідкуйте&quot;: Наречена Танчинця відповіла на закиди, що відбила його у першої дружиниСергій Танчинець з нареченою (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Хоча артист офіційно розлучився ще у 2023 році, а про нові стосунки пара публічно заявила лише у 2024-му, деякі коментатори вперто називають Юліану "коханкою" та "розлучницею".

"А нещодавно кохав дружину. Як все швидко", - прозвучала одна з реплік у соцмережах.

Наречена музиканта відповіла прямо й різко.

"Люди вже понад два роки розлучені. Це для вас "недавно". Слідкуйте за собою", - відреагувала вона.

&quot;За собою слідкуйте&quot;: Наречена Танчинця відповіла на закиди, що відбила його у першої дружиниЮліану Корецьку назвали розлучницею (скріншот)

Іншому звинуваченню обраниця Сергія пояснила ще детальніше.

"Наші відносини розпочались через тривалий час після їх розлучення, тому дякую, звісно, за висновок, але краще слідкуйте за фактами, а не розводьте брудні чутки", - каже Корецька.

Попри хвилю негативу, пара продовжує ділитися особистими моментами з підписниками, не звертаючи уваги на спекуляції.

Юліана також натякає: замість того, щоб копирсатися в чужих стосунках, краще зосередитися на собі.

Нагадаємо, Сергій Танчинець тривалий час був одружений з Ганною - їхній шлюб тривав майже 15 років, у родині з’явилися син і донька.

&quot;За собою слідкуйте&quot;: Наречена Танчинця відповіла на закиди, що відбила його у першої дружиниСергій Танчинець з екс-дружиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Та згодом музикант оголосив про розлучення. Після цього почали ширитися чутки, що в артиста нове кохання - цього разу з молодою піарницею.

Закохані довго не підтверджували стосунки, але ситуація змінилася минулого року: Юліана поділилася зворушливим знімком із Сергієм, на якому вони позують разом.

&quot;За собою слідкуйте&quot;: Наречена Танчинця відповіла на закиди, що відбила його у першої дружиниСергій Танчинець з нареченою (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Вокаліст також не залишився осторонь і публічно висловив свої почуття.

А вже 2 липня стало відомо: фронтмен гурту "Без Обмежень" освідчився своїй обраниці.

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