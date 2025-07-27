Юрій Ткач після кризи у стосунках з дружиною натякнув на поповнення у родині (фото)

Відомий український гуморист, ведучий, актор та зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач натякнув на поповнення у родині.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram коміка.

Юрій Ткач заінтригував новим родинним фото

Юрій разом із дружиною Вікторією опублікували у соцмережах зворушливі кадри зі своєю донькою Лізою, а також романтичні фото удвох.

Юрій Ткач з дружиною і донькою (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Хвилю обговорень у фоловерів викликала фраза піарниці Христини Шоміної, яка і натякнула про те, що у донечки подружжя, ймовірно, буде братик або сестричка.

"Ось це так свято! Ще більше українців!", - написала вона під світлиною.

Юрій Ткач з дружиною і донькою (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Ба більше, лінійний продюсер телеканалу Music Box UA Денис Коновалов опублікував у stories знімок, на якому пара разом з Лізою позує біля фотозони з написом "Boy or girl".

Подібні декорації зазвичай створюють для гендерних вечірок, що лише підсилює чутки про можливе поповнення в родині.

Юрій Ткач з дружиною і донькою (скріншот)

Поки що самі Юрій та Вікторія не підтвердили й не спростували цю інформацію, тому шанувальники в очікуванні офіційних коментарів.

Нагадаємо, Юрій і Вікторія разом уже понад 13 років. Проте останнім часом їхній шлюб пережив нелегкий період - подружжя тимчасово жило окремо.

Попри це, вони не розлучалися юридично, а пауза у стосунках дала змогу переосмислити почуття і глибше зрозуміти одне одного.

Вікторія також є менеджеркою Юрія, тому навіть під час особистої паузи вони залишалися професійною командою.

Юрій Ткач з дружиною і донькою (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Сам гуморист серйозно взявся за роботу над собою: почав відвідувати психолога, позбувся шкідливих звичок, і це сприяло поступовому налагодженню стосунків у парі.

Зараз вони налаштовані серйозно: пара планує вінчання, однак із датою поки що не визначилися, адже вважають, що нині не найкращий час для гучних урочистостей.