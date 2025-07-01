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По той бік камери: 5 найкращих серіалів про індустрію кіно, які смішать до сліз

Вівторок 01 липня 2025 20:00
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По той бік камери: 5 найкращих серіалів про індустрію кіно, які смішать до сліз Найкращі серіали для любителів гумору і кіно (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ці серіали з іронією та глибиною показують, як працює індустрія кіно. Хаос на майданчику, акторські злети та падіння - життя по той бік камери може бути напруженим та смішним.

РБК-Україна пропонує добірку крутих сатиричних серіалів, які занурюють в атмосферу життя на знімальному майданчику та за його межами.

"Кіноіндустрія"

Сатиричний серіал про новоспеченого керівника кіностудії, на долю якого випадає непросте завдання. Саме він разом з командою фахівців повинен вирішувати долю фільмів. Чи зможе він реалізувати свої амбіції та ухвалювати правильні рішення?


"Франшиза"

Серіал про закулісне життя творців супергеройського фільму. Намагаючись повернути славу колись легендарному фільму, вони опиняються у непростих та деколи курйозних ситуаціях.


"Епізоди"

Британсько-американський ситком розповідає про подружжя сценаристів, які отримують вигідну пропозицію створити новий успішний серіал. Вони переїздять до Лос-Анджелеса, де на них чекає низка випробувань як в професійному, так і особистому житті.


"Масовка"

Британський комедійний телесеріал, який занурює в життя акторів масовки у кіно та на телебаченні. У центрі сюжету - Енді Мілман, його подруга Меґґі та некомпетентний агент Дерен, що паралельно працює у роздрібному магазині.


"Постановка"

Ситком був знятий під час пандемії COVID-19. Актори Майкл Шин та Девід Теннант грають вигадані версії самих себе. Через відеоконференції вони намагаються зібратися для репетицій і спілкування.

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