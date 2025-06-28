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Що дивитися на Netflix в липні 2025: 8 новинок, які не можна пропустити

Субота 28 червня 2025 20:45
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Що дивитися на Netflix в липні 2025: 8 новинок, які не можна пропустити Ці 8 новинок точно не дозволять нудьгувати в липні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Липень на Netflix обіцяє справжню феєрію. Кожен зможе знайти класний фільм чи серіал до душі. На глядачів чекаю прем'єри комедій, драм, трилерів, фентезі та екшену.

РБК-Україна пропонує добірку серіалів, які точно не можна пропустити.

"Пісочна людина" 2 сезон

Фінальний сезон про пригоди лорда Морфея, короля снів, нарешті повертається після прем'єри у 2022 році. Цього разу головний герой вступає на небезпечний шлях, де доленосний вибір робить його об'єктом прагнення помсти.

Коли: перша частина - 3 липня, друга - 24 липня, бонусний епізод - 31 липня.


"Під темним сонцем"

Молоду матір, яка намагається втекти від минулого, звинувачують у вбивстві свого нового боса на квітковій фермі. Незадовго до цього вона дізнається, що він насправді її батько.

Коли: 9 липня.


"Забагато"

Розбита горем мешканка Нью-Йорка переїжджає до Лондона в надії на любовну історію. Вона закохується в інді-музиканта, який зовсім не схожий на типового романтичного героя.

Коли: 10 липня.


"Неприборканий"

Містичний трилер, у якому розкриються темні таємниці. Герої намагаються впоратися з правдою, яка викриває їхню сутність.

Коли: 17 липня.


"Тригер"

Рішучий поліцейський і хитрий збройний брокер опиняться в напруженому протистоянні, коли Південну Корею раптово заполоняє нелегальна вогнепальна зброя.

Коли: 25 липня.


"Позначена"

У спробі оплатити життєво важливу операцію для своєї доньки побожна колишня поліцейська Бабалва звертається до нечестивого рятівника, щоб той допоміг їй спланувати крадіжку.

Коли: 31 липня.


"Стара гвардія 2"

У продовженні історії про секретну групу безсмертних найманців Енді та її команда повертаються з новим завдання. Від якої загрози доведеться рятувати світ цього разу?

Коли: 2 липня.


"Щасливчик Гілмор"

Комедія про хокеїста-невдаху, який переживає не найкращі часи. Він повертається до гольфу заради майбутнього своєї доньки.

Коли: 25 липня.

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