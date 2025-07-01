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По ту сторону камеры: 5 лучших сериалов об индустрии кино, которые смешат до слез

Вторник 01 июля 2025 20:00
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По ту сторону камеры: 5 лучших сериалов об индустрии кино, которые смешат до слез Лучшие сериалы для любителей юмора и кино (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Эти сериалы с иронией и глубиной показывают, как работает индустрия кино. Хаос на площадке, актерские взлеты и падения - жизнь по ту сторону камеры может быть напряженной и смешной.

РБК-Украина предлагает подборку крутых сатирических сериалов, которые погружают в атмосферу жизни на съемочной площадке и за ее пределами.

"Киноиндустрия"

Сатирический сериал о новоиспеченном руководителе киностудии, на долю которого выпадает непростая задача. Именно он вместе с командой специалистов должен решать судьбу фильмов. Сможет ли он реализовать свои амбиции и принимать правильные решения?


"Франшиза"

Сериал о закулисной жизни создателей супергеройского фильма. Пытаясь вернуть славу когда-то легендарному фильму, они оказываются в непростых и порой курьезных ситуациях.


"Эпизоды"

Британско-американский ситком рассказывает о супругах сценаристов, которые получают выгодное предложение создать новый успешный сериал. Они переезжают в Лос-Анджелес, где их ждет череда испытаний как в профессиональной, так и личной жизни.


"Массовка"

Британский комедийный телесериал, который погружает в жизнь актеров массовки в кино и на телевидении. В центре сюжета - Энди Милман, его подруга Мэгги и некомпетентный агент Дерен, параллельно работающий в розничном магазине.


"Постановка"

Ситком был снят во время пандемии COVID-19. Актеры Майкл Шин и Дэвид Теннант играют вымышленные версии самих себя. Через видеоконференции они пытаются собраться для репетиций и общения.

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