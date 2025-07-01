По той бік камери: 5 найкращих серіалів про індустрію кіно, які смішать до сліз

"Кіноіндустрія"

Сатиричний серіал про новоспеченого керівника кіностудії, на долю якого випадає непросте завдання. Саме він разом з командою фахівців повинен вирішувати долю фільмів. Чи зможе він реалізувати свої амбіції та ухвалювати правильні рішення?



"Франшиза"

Серіал про закулісне життя творців супергеройського фільму. Намагаючись повернути славу колись легендарному фільму, вони опиняються у непростих та деколи курйозних ситуаціях.



"Епізоди"

Британсько-американський ситком розповідає про подружжя сценаристів, які отримують вигідну пропозицію створити новий успішний серіал. Вони переїздять до Лос-Анджелеса, де на них чекає низка випробувань як в професійному, так і особистому житті.



"Масовка"

Британський комедійний телесеріал, який занурює в життя акторів масовки у кіно та на телебаченні. У центрі сюжету - Енді Мілман, його подруга Меґґі та некомпетентний агент Дерен, що паралельно працює у роздрібному магазині.



"Постановка"

Ситком був знятий під час пандемії COVID-19. Актори Майкл Шин та Девід Теннант грають вигадані версії самих себе. Через відеоконференції вони намагаються зібратися для репетицій і спілкування.