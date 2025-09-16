"Більше мовчати не буду". Шаманська зізналася, як змінилися її стосунки з Ханумаком

Що сказала Шаманська про стосунки з Ханумаком

Вона заявляла про конфлікти з колишнім через дитину. Скаржилася, що Руслан невчасно привозить хлопчика, налаштовує його проти неї, вдається до маніпуляцій та грубої поведінки.

Зрештою вона подала до суду, аби врегулювати місце проживання сина та зустрічі з татом. Тепер Шаманська зізнається: відвертість на камеру принесла позитивні плоди. Їхнє спілкування з ексчоловіком стало спокійнішим.

"Чесно скажу: після того, як вийшло інтерв’ю в Маші Єфросиніної, все стало значно спокійніше. Я підозрюю, що людина зрозуміла, що більше мовчати я не буду. Якщо щось відбуватиметься, я про це відкрито розповідатиму", - прокоментувала вона.

Шаманська та Ханумак з сином (фото: instagram.com/shamankaa)

Водночас блогерка додала, що вони все ще мають розбіжності у поглядах, але сама комунікація трохи налагодилася.

"Наразі я не можу сказати, що все ідеально, тому що розбіжності у вихованні, підході до дитини в нас є. Але в плані комунікації стало спокійніше", - сказала вона.



Що відомо про шлюб Шаманської та Ханумака

Вони одружилися у серпні 2017 року, а вже у вересні стали батьками сина.

У січні 2023 року блогерка повідомила про розлучення, яке офіційно було оформлене у березні 2024 року.

У квітні блогерка дала інтерв'ю Єфросиніній, у якому заявила про причини розлучення.

Серед таких були різні погляди на виховання 7-річного сина Артура, газлайтинг та груба поведінка з боку чоловіка.