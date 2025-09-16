"Больше молчать не буду". Шаманская призналась, как изменились ее отношения с Ханумаком

Что сказала Шаманская об отношениях с Ханумаком

Она заявляла о конфликтах с бывшим из-за ребенка. Жаловалась, что Руслан с опозданием привозит мальчика, настраивает его против нее, прибегает к манипуляциям и грубому поведению.

В конце концов она подала в суд, чтобы урегулировать место жительства сына и встречи с папой. Теперь Шаманская признается: откровенность на камеру принесла положительные плоды. Их общение с экс-супругом стало спокойнее.

"Честно скажу: после того, как вышло интервью у Маши Ефросининой, все стало значительно спокойнее. Я подозреваю, что человек понял, что больше молчать я не буду. Если что-то будет происходить, я буду об этом открыто рассказывать", - прокомментировала она.

Шаманская и Ханумак с сыном (фото: instagram.com/shamankaa)

В то же время блогерша добавила, что у них все еще есть разногласия во взглядах, но сама коммуникация немного наладилась.

"Сейчас я не могу сказать, что все идеально, потому что разногласия в воспитании, подходе к ребенку у нас есть. Но в плане коммуникации стало спокойнее", - сказала она.



Что известно о браке Шаманской и Ханумака

Они поженились в августе 2017 года, а уже в сентябре стали родителями сына.

В январе 2023 года блогерша сообщила о разводе, который официально был оформлен в марте 2024 года.

В апреле блогерша дала интервью Ефросининой, в котором заявила о причинах развода.

Среди таких были разные взгляды на воспитание 7-летнего сына Артура, газлайтинг и грубое поведение со стороны мужчины.