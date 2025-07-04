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Блогер розкрив рідкісне ім'я сина Лесі Нікітюк

П'ятниця 04 липня 2025 12:33
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Блогер розкрив рідкісне ім'я сина Лесі Нікітюк Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Леся Нікітюк 15 червня вперше стала мамою. У мережі з'явилася інформація, яким ім'ям вона назвала сина.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Як Нікітюк назвала сина

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов стверджує, що телеведуча назвала свого первістка Орестом.

"Наші котики ексклюзивно дізналися ім'я первістка Лесі Нікітюк. Ведуча назвала сина Орестом. Подробиці розповім згодом", - зазначив блогер.

Блогер розкрив рідкісне ім'я сина Лесі Нікітюк

Як Нікітюк назвала сина (скриншот)

Що означає ім'я Орест

Орест - українське чоловіче ім'я грецького походження, що означає "той, чий стоїть на горі", або "той, що підкорює вершини".

Ім'я Орест раніше вживалося тільки на заході України, а зараз стає популярним по всій території.

В інших країнах світу зустрічається дещо інша форма імені - Орестес. Розмовні форми: Орестик, Рестик, Орлі, Орлик, Орчик, Орисьо та інші.

По батькові: Орестович, Орестовна.

Жіночий еквівалент: Ореста.

Ім'я Орест згадується як у католицьких, так і в православних святцях.

Православні дати іменин Ореста - 10 листопада і 13 грудня.

Що відомо про вагітність Лесі Нікітюк

Телеведуча, якій у жовтні виповниться 38 років, стала мамою 15 червня. Вона до останнього приховувала той факт, що вагітна і ніяк не реагувала на чутки, які періодично з'являлися в ЗМІ.

Свій цікавий стан вона майстерно ховала 9 місяців під вбранням у стилі оверсайз.

Батько дитини - 29-річний Дмитро Бабчук, який служить у Збройних Силах України. Знаменитість розповіла про роман із ним восени 2024 року - тобто вже коли була вагітна.

У січні 2025 року Бабчук зробив їй пропозицію руки та серця, на що телеведуча відповіла згодою.

Блогер розкрив рідкісне ім'я сина Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк із сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: Telegram-канал BespaLOVmedia, Wikipedia.

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