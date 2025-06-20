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Де народжувала Леся Нікітюк і коли це сталося: всі "злиті" подробиці

П'ятниця 20 червня 2025 10:56
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Де народжувала Леся Нікітюк і коли це сталося: всі "злиті" подробиці Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Сьогодні відома телеведуча Леся Нікітюк підтвердила, що народила сина, і показала фото з виписки. Про радісну подію вона повідомила у своєму блозі, а напередодні в мережі вже з'явилися чутки про це.

Хто саме "злив" інформацію про те, що телеведуча стала мамою і де саме вона народила, розповідає РБК-Україна з посиланням на закритий Telegram-канал BespaLOVmedia.

Коли та де народила Леся Нікітюк

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов стверджує, що телеведуча стала мамою ще у неділю, 15 червня.

Народила Нікітюк в одному з державних пологових будинків Києва. На відміну від інших зірок, які віддають перевагу приватним клінікам, телеведуча обрала Перший пологовий будинок, який знаходиться на Печерську.

А вчора, 19 червня, вона вже виписалася із малюком.

"Леся Нікітюк у неділю народила хлопчика. У Першому пологовому будинку Києва. Сьогодні (19 червня - ред.) виписалася. Тихо, без галасу. Тато малюка зустрів і забрав. Нехай ростуть здорові та щасливі", - сказано в повідомленні.

Де народжувала Леся Нікітюк і коли це сталося: всі &quot;злиті&quot; подробиці

Леся Нікітюк народила (скриншот)

Від кого народила Леся Нікітюк

37-літня ведуча вперше показала свого обранця влітку 2024 року. До цього вона неохоче говорила про особисте, особливо після розриву стосунків з загадковим чоловіком, який був її сусідом.

Коханий Лесі - військовий Дмитро Бабчук, пікантні фото з яким вразили мережу. Спочатку ведуча лише показувала його "частинами", але згодом все ж розсекретила коханого.

Вже у січні 2025 року Нікітюк та Бабчук оголосили про заручини. На гірськолижному відпочинку Леся отримала розкішну каблучку та сказала "Так".

На початку весни почали з'являтися чутки про вагітність ведучої. Втім, вона підтвердила, що стане мамою, лише декілька днів тому.

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