Блогерка з Ужгорода, яка обзивала рідне місто, показалася в Москві: в мережі лютують (фото)

Скандальна блогерка з Ужгорода Ніколь Вірлан, яка надає послуги з ескорту, показалася в Москві в розпал війни та викликала обурення в українців.
Що відомо про блогерку та як на її витівку відреагували в мережі, розповідає РБК-Україна.
Ніколь опублікувала сториз з країни-агресорки. На одному з кадрів вона позує на тлі готелю "Україна", який розташований в Москві.
Українка тусується на території держави, яка щоночі обстрілює її Батьківщину і спричиняє смерті та руйнування.
На другому кадрі вона знімає вид на готель в російському місті вже з автомобіля.
На іншому фото вона постає перед дзеркалом у фоє будівлі, залишивши відмітку місцеперебування Москва.
Для користувачів подорож блогерки-ескортниці до Москви стала красномовною та особливо обурливою на тлі її попередніх скандальних висловлювань.
Раніше вона образила Ужгород. У відеоролику в TikTok під російську музику дівчина різко висловилася про повернення до міста.
Тоді інцидент викликав значний резонанс серед закарпатців. Ніколь зустріли активісти, які намагалися домогтися від неї вибачень. Проте вона уникнула спілкування і втекла.
Згодом у себе в соцмережі блогерка перепросила за свої слова і зазначила, що Ужгород завжди буде для неї рідним містом.
Примітно, що тоді вона визнавала агресію з боку сусідньої країни, а тепер гуляє там.
Водночас дівчина, яка працює ескортницею і не приховує цього, заявила, що їй зручніше говорити російською і взагалі українці постійно шукають привід, на кого б визвіритися.
@soska96_
original sound - Soska69
"Здається, що в нашій країні відбувається війна не між нами та агресором країни, яка зараз нападає на нас, а між нами й нами. Вам хоч зброю надавай в руки - ви вб'єте словом. Ви готові зжерти одне одного. Звідки стільки ненависті до мене? Просто через одне слово?" - заявила у травні вона.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: goverla.online, t.me/batalionmonako, tiktok/soska96, instagram.com/nikoll.x.x.