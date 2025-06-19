Блогерка з Ужгорода, яка обзивала рідне місто, показалася в Москві: в мережі лютують (фото)

Блогерка засвітилася на тлі готелю "Україна"

Ніколь опублікувала сториз з країни-агресорки. На одному з кадрів вона позує на тлі готелю "Україна", який розташований в Москві.

Українка тусується на території держави, яка щоночі обстрілює її Батьківщину і спричиняє смерті та руйнування.

Ніколь Вірлан гуляє в Москві (скриншот)

На другому кадрі вона знімає вид на готель в російському місті вже з автомобіля.

Вірлан показалася в Росії (скриншот)

На іншому фото вона постає перед дзеркалом у фоє будівлі, залишивши відмітку місцеперебування Москва.

Ужгородська блогерка красується в Москві (скриншот)

Як відреагували в мережі

Для користувачів подорож блогерки-ескортниці до Москви стала красномовною та особливо обурливою на тлі її попередніх скандальних висловлювань.

"У Києві фоткалась на фоні Батьківщини-Мати, а в Москві стоїш на колінах перед її катами. Дешевка. Ще й вистачило нахабства відкривати "сосалку" на Ужгород".

"Будь ласка, ганьбися далі, не зупиняйся".

"Сидячи на руснявих х*ях щось тявкати... Мда, мадам. Це п*зда".

"Зараз би у 2025 році їздити з України в країну-вбивцю, яка винищує українців. Це так по низьковартісному. Є прохання - живи там".

"В Ужгороді стільки ж не платять за звізду, як у Москві? Не повертайся, будь ласка".

"Це п*здец. Сподіваюсь на Росії ти й залишишся".

"Залишайтеся там, де ви є. Не потрібно їздити в Ужгород".

"СБУ походу вже чекає, коли це позорисько повернеться. За бабки продалася".

Ніколь позує в російському кафе "Пушкін" (фото: instagram.com/nikoll.x.x)

Що відомо про скандал з блогеркою

Раніше вона образила Ужгород. У відеоролику в TikTok під російську музику дівчина різко висловилася про повернення до міста.

Як блогерка висловилася про Ужгород (скриншот)

Тоді інцидент викликав значний резонанс серед закарпатців. Ніколь зустріли активісти, які намагалися домогтися від неї вибачень. Проте вона уникнула спілкування і втекла.

Згодом у себе в соцмережі блогерка перепросила за свої слова і зазначила, що Ужгород завжди буде для неї рідним містом.

Примітно, що тоді вона визнавала агресію з боку сусідньої країни, а тепер гуляє там.

Водночас дівчина, яка працює ескортницею і не приховує цього, заявила, що їй зручніше говорити російською і взагалі українці постійно шукають привід, на кого б визвіритися.

"Здається, що в нашій країні відбувається війна не між нами та агресором країни, яка зараз нападає на нас, а між нами й нами. Вам хоч зброю надавай в руки - ви вб'єте словом. Ви готові зжерти одне одного. Звідки стільки ненависті до мене? Просто через одне слово?" - заявила у травні вона.