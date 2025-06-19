Блогерша из Ужгорода, которая обзывала родной город, показалась в Москве: в сети негодуют (фото)

Скандальная блогерша из Ужгорода Николь Вирлан, которая предоставляет услуги по эскорту, показалась в Москве в разгар войны и вызвала возмущение у украинцев.
Что известно о блогерше и как на ее выходку отреагировали в сети, рассказывает РБК-Украина.
Николь опубликовала сториз из страны-агрессора. На одном из кадров она позирует на фоне отеля "Украина", который расположен в Москве.
Украинка тусуется на территории государства, которое каждую ночь обстреливает ее Родину и вызывает смерти и разрушения.
На втором кадре она снимает вид на отель в российском городе уже из автомобиля.
На другом фото она позирует перед зеркалом в фойе здания, оставив отметку местонахождение Москва.
Для пользователей путешествие блогера-эскортницы в Москву стало красноречивым и особенно возмутительным на фоне ее предыдущих скандальных высказываний.
Ранее она оскорбила Ужгород. В видеоролике в TikTok под русскую музыку она резко высказалась о возвращении в город.
Тогда инцидент вызвал значительный резонанс среди закарпатцев. Николь встретили активисты, которые пытались добиться от нее извинений. Однако она избежала общения и сбежала.
Впоследствии у себя в соцсети блогерша извинилась за свои слова и отметила, что Ужгород всегда будет для нее родным городом.
Примечательно, что тогда она признавала агрессию со стороны соседней страны, а теперь гуляет там.
В то же время девушка, которая работает эскортницей и не скрывает этого, заявила, что ей удобнее говорить на русском, и вообще украинцы постоянно ищут повод, на кого бы накинуться.
@soska96_
original sound - Soska69
"Кажется, что в нашей стране происходит война не между нами и агрессором страны, которая сейчас нападает на нас, а между нами и нами. Вам хоть оружие давай в руки - вы убьете словом. Вы готовы сожрать друг друга. Откуда столько ненависти ко мне? Просто из-за одного слова?" - заявила в мае она.
Вас также может заинтересовать:
При написании материала были использованы следующие источники: goverla.online, t.me/batalionmonako, tiktok/soska96, instagram.com/nikoll.x.x.