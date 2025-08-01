"Будь, с*ка, українцем": Юрко Юрченко "відхрестився" від Віктора Павліка і здивував причиною
Фронтмен гурту "Юркеш", співак і військовий Юрко Юрченко заявив про завершення багаторічної дружби з народним артистом України Віктором Павліком.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку знаменитості.
Через що Юрченко посварився з Павліком
Причиною розриву виконавець назвав політичну позицію Павліка, яка, на думку Юрченка, стала для нього неприйнятною.
Артист публічно назвав колишнього товариша "політичним бісексуалом", згадавши його співчуття з приводу смерті одіозного екснардепа Яна Табачника, що помер у 2023 році.
У своєму емоційному дописі Юрченко згадав, як познайомився з Віктором ще 32 роки тому, коли вони разом переживали складні часи 90-х.
Юрко Юрченко (фото: facebook.com/Yurcash)
Він наголосив, що той неодноразово допомагав йому у важкі моменти - і матеріально, і як друг.
"У нього завжди можна було позичити 100 баксів. Він не відказував. Я повертав. Дякую, Вітя!", - написав лідер гурту "Юркеш".
Попри вдячність, співак різко засудив підтримку Павліком Табачника - музиканта й нардепа, відомого своєю проросійською політикою.
Реакція співака на смерть Табачника стала для Юрченка остаточним розчаруванням.
Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)
"Бо нєх*й лайкати пости з пам'яттю про галімого Яна Табачника! Пса, що разом зі своїми поплічниками-"регіоналами" накликав на нас цю війну! Бо досить бути слизьким равликом-павликом! Бо скільки вже років бути ні нам - ні вам! Бо по сумарним зальотам - харе! Бо бути народним артистом України й водночас політичним бісексуалом в такі часи неможливо і неприйнятно! Кожен з нас має визначитись! Час був - він сплив! Будь, с*ка, українцем! Або не будь!" - емоційно висловився Юрко.
Він наголосив, що подібна "двозначність" публічних людей - це те, що, на його думку, в минулому і призвело до нинішньої війни в Україні.
Юрченко звернувся не лише до колишнього друга, а й до своєї аудиторії - колег, підписників і всіх українців:
"Або ти - наш! Або пішов за Павліком!", - підсумував військовий.
Юрко Юрченко (фото: facebook.com/Yurcash)
Що відомо про Яна Табачника
Ян Табачник - тричі народний депутат України від "Партії регіонів", політичної сили, що підтримувала режим Януковича та асоціювалася з придушенням Майдану.
Він обіймав посади в комітетах із духовності, культури, а також із боротьби з організованою злочинністю.
У політичному та артистичному середовищі Табачник мав тісні зв’язки з екс-президентом Леонідом Кучмою і особливо з Віктором Януковичем.
Ян Табачник (фото: Вікіпедія)
У публічних заявах називав останнього "людиною честі" і "вольовим чоловіком", демонструючи повну відданість проросійській владі.
Окрім того, Табачник був близьким другом російського співака Йосипа Кобзона, відомого своїми проросійськими висловлюваннями, підтримкою анексії Криму та псевдореспублік "Л/ДНР".
Кобзону було заборонено в’їзд в Україну, проте Табачник публічно називав його "людиною, якою варто пишатися".
Політик помер 11 вересня 2023 року в Ізраїлі після тривалої боротьби з онкологією.
Протягом багатьох років він підтримував політиків та артистів, що асоціюються з проросійськими позиціями, зокрема, допомагав Ані Лорак.
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