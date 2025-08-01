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"Будь, с*ка, українцем": Юрко Юрченко "відхрестився" від Віктора Павліка і здивував причиною

П'ятниця 01 серпня 2025 11:17
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"Будь, с*ка, українцем": Юрко Юрченко "відхрестився" від Віктора Павліка і здивував причиною Юрко Юрченко і Віктор Павлік (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Фронтмен гурту "Юркеш", співак і військовий Юрко Юрченко заявив про завершення багаторічної дружби з народним артистом України Віктором Павліком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку знаменитості.

Через що Юрченко посварився з Павліком

Причиною розриву виконавець назвав політичну позицію Павліка, яка, на думку Юрченка, стала для нього неприйнятною.

Артист публічно назвав колишнього товариша "політичним бісексуалом", згадавши його співчуття з приводу смерті одіозного екснардепа Яна Табачника, що помер у 2023 році.

У своєму емоційному дописі Юрченко згадав, як познайомився з Віктором ще 32 роки тому, коли вони разом переживали складні часи 90-х.

&quot;Будь, с*ка, українцем&quot;: Юрко Юрченко &quot;відхрестився&quot; від Віктора Павліка і здивував причиноюЮрко Юрченко (фото: facebook.com/Yurcash)

Він наголосив, що той неодноразово допомагав йому у важкі моменти - і матеріально, і як друг.

"У нього завжди можна було позичити 100 баксів. Він не відказував. Я повертав. Дякую, Вітя!", - написав лідер гурту "Юркеш".

Попри вдячність, співак різко засудив підтримку Павліком Табачника - музиканта й нардепа, відомого своєю проросійською політикою.

Реакція співака на смерть Табачника стала для Юрченка остаточним розчаруванням.

&quot;Будь, с*ка, українцем&quot;: Юрко Юрченко &quot;відхрестився&quot; від Віктора Павліка і здивував причиноюВіктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)

"Бо нєх*й лайкати пости з пам'яттю про галімого Яна Табачника! Пса, що разом зі своїми поплічниками-"регіоналами" накликав на нас цю війну! Бо досить бути слизьким равликом-павликом! Бо скільки вже років бути ні нам - ні вам! Бо по сумарним зальотам - харе! Бо бути народним артистом України й водночас політичним бісексуалом в такі часи неможливо і неприйнятно! Кожен з нас має визначитись! Час був - він сплив! Будь, с*ка, українцем! Або не будь!" - емоційно висловився Юрко.

Він наголосив, що подібна "двозначність" публічних людей - це те, що, на його думку, в минулому і призвело до нинішньої війни в Україні.

Юрченко звернувся не лише до колишнього друга, а й до своєї аудиторії - колег, підписників і всіх українців:

"Або ти - наш! Або пішов за Павліком!", - підсумував військовий.

&quot;Будь, с*ка, українцем&quot;: Юрко Юрченко &quot;відхрестився&quot; від Віктора Павліка і здивував причиноюЮрко Юрченко (фото: facebook.com/Yurcash)

Що відомо про Яна Табачника

Ян Табачник - тричі народний депутат України від "Партії регіонів", політичної сили, що підтримувала режим Януковича та асоціювалася з придушенням Майдану.

Він обіймав посади в комітетах із духовності, культури, а також із боротьби з організованою злочинністю.

У політичному та артистичному середовищі Табачник мав тісні зв’язки з екс-президентом Леонідом Кучмою і особливо з Віктором Януковичем.

&quot;Будь, с*ка, українцем&quot;: Юрко Юрченко &quot;відхрестився&quot; від Віктора Павліка і здивував причиноюЯн Табачник (фото: Вікіпедія)

У публічних заявах називав останнього "людиною честі" і "вольовим чоловіком", демонструючи повну відданість проросійській владі.

Окрім того, Табачник був близьким другом російського співака Йосипа Кобзона, відомого своїми проросійськими висловлюваннями, підтримкою анексії Криму та псевдореспублік "Л/ДНР".

Кобзону було заборонено в’їзд в Україну, проте Табачник публічно називав його "людиною, якою варто пишатися".

Політик помер 11 вересня 2023 року в Ізраїлі після тривалої боротьби з онкологією.

Протягом багатьох років він підтримував політиків та артистів, що асоціюються з проросійськими позиціями, зокрема, допомагав Ані Лорак.

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