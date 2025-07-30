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Зірка серіалу "Школа" Даня Вегас повернувся до РФ і видалив всі пости про війну: українці обурені

Середа 30 липня 2025 14:57
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Зірка серіалу "Школа" Даня Вегас повернувся до РФ і видалив всі пости про війну: українці обурені Даня Вегас (фото: instagram.com/daniel.vegas)
Автор: Іванна Пашкевич

Український блогер та актор Даня Вегас (справжнє ім'я - Данило Черкас), який став відомим завдяки ролі в українському серіалі "Школа", ймовірно повернувся до РФ. Він з’явився в трейлері нового російського фільму та видалив зі своїх соцмереж дописи про війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста.

Назад у країну-агресора?

Данило поділився зі своїми фоловерами трейлером до російського фільму “Твое сердце будет разбито”, знятого за мотивами однойменного роману Анни Джейн.

Головну роль у стрічці виконує саме він. Кінопроєкт знято компаніями "Ол Медиа Компани", онлайн-кінотеатром START, "Свердловской киностудией" за підтримки Фонду кіно РФ. Зйомки, ймовірно, проходили на території Росії.

Зірка серіалу &quot;Школа&quot; Даня Вегас повернувся до РФ і видалив всі пости про війну: українці обуреніДаня Вегас знімається у російських серіалах під час війни (скріншот)

У коментарях під публікацією українці масово висловлюють розчарування.

Користувачі нагадують, що ще нещодавно Данило жив у Лондоні, публічно заявляв про повну відмову від російського контенту та засуджував вторгнення Росії в Україну.

Тепер же він видалив усі дописи, пов’язані з війною, і знову співпрацює з російським кінобізнесом.

  • Дань, ну як так...
  • Реально зрадник, лише у 2018 в "Школі" був, а тепер…
  • Ти насправді дуже підходиш на цю роль… просто шкода, що українець взяв і поїхав в країну ворога під час повномасштабної війни, а тепер ще й буде платити їм гроші на армію і зброю
  • Улюблений актор був... що ж, успіхів тобі в майбутньому, але, мабуть, на цьому все.
  • Що сказати, гроші не пахнуть
  • Впав в очах

Що відомо про Даню Вегаса

Даня Вегас (Данило Черкас) народився 15 червня 1997 року в Сєвєродонецьку.

Вищу освіту здобув у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, де вивчав автоматизацію та комп’ютерно-інтегровані технології.

Після закінчення навчання переїхав до Києва, де активно будував кар’єру в Instagram та TikTok.

Згодом він приєднався до акторського складу серіалу "Школа". Проєкт лише посилив його впізнаваність і закріпив позиції в українському шоу-бізнесі.

Зірка серіалу &quot;Школа&quot; Даня Вегас повернувся до РФ і видалив всі пости про війну: українці обуреніДаня Вегас (фото: instagram.com/daniel.vegas)

У 2020 році Даня заснував TikTok-будинок uLove Home, який об’єднав найпопулярніших українських блогерів.

Проєкт був надзвичайно успішним і набирав понад 500 мільйонів переглядів щомісяця.

Його резиденція в Гостомелі була знищена на початку повномасштабної війни.

Тоді Вегас публічно визнав свою помилку у споживанні російського контенту, вибачився перед підписниками та пообіцяв змінитися.

Періодично в його Instagram також з'являлися дописи українською, Втім, всі вони згодом були видалені, а сам Данило на певний час зник з соцмереж.

Даня Вегас (фото: instagram.com/daniel.vegas)

За чутками, після початку великої війни він переїхав до Великої Британії, де намагався розвивати акторську кар’єру.

Його соцмережі велися англійською, а серед контактів були вказані як британський піарник, так і російський кастинг-директор, що вже тоді викликало суперечки.

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