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"Шукають відмазки": Міша Крупін відповів на хейт через його заяву про ухилянтів і ТЦК

Понеділок 28 липня 2025 17:13
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"Шукають відмазки": Міша Крупін відповів на хейт через його заяву про ухилянтів і ТЦК Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український співак Міша Крупін розповів, як його змінила служба в ЗСУ і що думає про хейт через його слова про ТЦК і ухилянтів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артиста у "Ранку у великому місті".

Як Мішу Крупіна змінила служба

Після того як Михайло добровільно приєднався до лав ЗСУ, він жодного разу не засумнівався у своєму рішенні.

Артист переконаний: вибір боронити Україну був абсолютно правильним.

Боєць розповів, що навіть відчув покращення свого емоційного стану, а ще - отримує сильну підтримку від своїх дітей.

"Став менше стресувати й займатися самокопанням. Діти кажуть, що "батя молодець". Донька пишається і коли я приїжджаю, то вона просить мене одягти військову форму, щоб ми погуляли", - зворушив співак.

&quot;Шукають відмазки&quot;: Міша Крупін відповів на хейт через його заяву про ухилянтів і ТЦКМіша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Разом із внутрішньою впевненістю у Михайла зросла і нетерпимість до тих, хто уникає мобілізації.

Він неодноразово публічно висловлювався на цю тему - зокрема, написав про бажання працювати в ТЦК.

Саме після цього, за словами артиста, на нього звалився шквал критики, однак він не звертає на це уваги.

"Люди шукають відмазки в усьому навколо і транслюють: у них і влада така, і ці такі. А ТЦК - це ті ж хлопці зі Збройних сил, які вже повоювали й таке інше. Я позакривав коментарі. Раніше хейт був пов'язаний з тим, що я нібито піарюся. Я репер і якщо сказав, що йду, то я йду", - зауважив виконавець.

Що казав Крупін про ухилянтів

Музикант різко відреагував на пости в соцмережах, які викликали у нього обурення.

У своїй публікації він жорстко висловився про деяких користувачів, назвавши їх "с*икунами" та "ухилесами".

"Мда, читаю пости сцикунів ухилянтів і розумію, що з радістю працював би в ТЦК. Скільки ухилесів набіжало, каєф", - сказав він.

&quot;Шукають відмазки&quot;: Міша Крупін відповів на хейт через його заяву про ухилянтів і ТЦКМіша Крупін розлютив заявою (скріншот)

Його заяву не підтримали в мережі - багато користувачів звинуватили Крупіна у грубощах і лицемірстві, а також пригадали йому колишню співпрацю з російськими артистами.

Артист у відповідь не добирав слів - його коментарі були різкими й емоційними.

У підсумку, через хвилю критики Крупін вирішив прибрати суперечливий допис.

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