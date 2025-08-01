Горбачова пояснила, чому виїхала з України разом з Нікітіним, та коли це сталося (відео)

Співачка та ведуча Ольга Горбачова розповіла, коли вони та її чоловік-продюсер Юрій Нікітін виїхали з України. Нині пара перебуває в процесі розлучення, але до цього вони вирішили кинути все заради спільної мети.

Де зараз живе Горбачова

"Я живу частково в Нью-Йорку, частково в Лос-Анджелесі, бо там мої доньки дві, в різних зараз містах. І в Києві я живу 3-4 місяці на рік", - розповіла Ольга.

Зараз співачка приїхала зі своїми доньками. Вона досі називає Київ своїм домом. Також артистка розповіла, як її діти реагують на вибухи та тривоги.

"Як всі діти. По-різному... Вони готуються до цього, у нас є підвал. Звичайно, це спочатку моторошно. Але, знаєш, я настільки захоплена тією реальністю, яку люди, які залишились тут, створюють. На противагу тій реальності війни, яку нам нав'язують. Можна подумати, що це трошки таке безумство - вставати зранку після того, коли хочеться просто зачинитися і проживати те, що було вночі", - зазначила Горбачова.

"А люди йдуть, роблять укладки, йдуть в театр, куди не можна квитки дістати. Вони готують смачну їжу в закладах. І ти в Києві просто в такому кайфі від того, що це не безумство, це так має бути. Вони діють за законами квантової фізики. Вони створюють реальність, яка одного дня переборе реальність, яку нам нав'язує ворог", - додала вона.

Горбачова відповіла, чому поїхала з України (скріншот)

Співачка заявила, що не згодна з тими, хто каже, що всі мусять поїхати з країни через дітей. І кожен, хто залишається, підкреслила Ольга, цінний.

"Я настільки вдячна всім людям, які тут. Бо люди це і є Україна, якби всі поїхали, кого захищати?" - сказала артистка.

Коли ж Дьомін спитав, чому сама Горбачова не повертається в Київ, аби жити тут постійно, вона зазначила, що її родина вирішила поїхати ще до 24 лютого 2022 року.

"Ми вирішили поїхати ще влітку 21-го року через нашу старшу доньку. Якщо ти знаєш, я робила і прощальні концерти, так? Тому що я по-справжньому завершувала те, що я роблю тут. Мене завжди дуже захоплювали історії, коли батьки могли відмовитись від свого его, від своєї кар'єри, навіть дуже класної, і поїхати підтримати талант дитини", - стверджує Ольга.

"Наша старша донька - вона дуже великий талант, сонграйтер і співачка. Вона зараз розвиває якраз свою музичну кар'єру в США. І ми розуміли, що якщо йдеться про велику гру, то батьки мають бути в команді, тому що цей бізнес небезпечний для жінки у вищих ешелонах. Ми знаємо про всі історії з P.Diddy", - додала вона.

Ольга Горбачова пояснила, чому поїхала до США (скріншот)

Раніше у Горбачової та Нікітіна було декілька об'єктів нерухомості у Києві. Нині ж вони продали квартиру, залишився лише будинок. І коли їх немає, там ніхто не живе.

"Я віддавала свою квартиру просто на початку повномасштабного своїм друзям, вони там жили кілька років, але вони вже там не живуть. І цю квартиру ми вже продали, тому що заробляти гроші зараз не так легко", - зізналася співачка.

При цьому, зазначила Горбачова, вони заздалегідь готувалися до того, аби переїхати в США. Там вони орендували будинок ще влітку 2021 року. Спочатку Ольга жила у ньому сама, а ближче до Нового року туди вже прилетіли її доньки.

Також вона розповіла, що саме робить, коли перебуває в Києві. Нині вона приїхала ще й для лікування.

"Я в Києві просто сходжу з розуму. Мені треба до всіх лікарів, до всіх стоматологів, до всіх косметологів, в усі ресторани, тому що дуже якісно. Такого обслуговування і якості життя немає ніде. Ми 10 разів переїздили за цей час. Немає ніде. Якщо ти специфічно запитуєш, що я робила останніх 10 днів, я чистила печінку. Це нічого такого", - пояснила співачка.