"Буде скандал": як Кіркоров поводився на українській "Фабриці зірок" і що вимагав у райдері

Що Кіркоров робив в Україні

Так, у 2007 році росіянина запрошували на "Фабрику зірок". Він виступав у якості запрошеної зірки, яка співала з учасниками. А сама Олекса працювала там асистенткою гримерок.

"Вони виступали. Це був зірковий недільний концерт, де співали учасники "Фабрики зірок". І це були "мегазірки". І приїздив, наприклад, Кіркоров. Я пам'ятаю цей жахливий день, цю неділю, коли на недільний концерт приїхав Кіркоров і мені показують його райдер", - розповіла Марія.

"Тобто це от той списочок вимог для зірки, що має бути в гримерці, щоб зірка почувалася комфортно. Ну і там дуже різні речі. Звичайно, дуже багато завжди екзотики", - додала вона.

У когось в райдері було вказано, що зірці мають приносити фуагра, а у Кіркорова була інша вимога. Путініст хотів, аби його частували солодощами. Співак хотів бачити у своїй гримерці зефір від російського виробника. В Україні про таку назву навіть не чули.

Марія Олекса пригадала поведінку Кіркорова в Україні (скріншот)

"Виявляється, це такий російський зефір, який нам тоді не продавали. Він лежав десь на полицях супермаркету в Москві. І от Кіркоров без нього не міг жити. А в мене сусідка їздила часто до Москви тоді та привозила всяке таке солоденьке. І я пам'ятаю, що в неї цей зефір був. І мені оплачують таксі, бо це ж зірка їде, вже ж треба зустрічати, а без зефіру буде скандал", - розповіла письменниця.

"І я через все місто їду додому, стукаю до сусідки, кажу: "Зефір ще лишився у вас?". Вона мені віддає цю пачку, я їду назад на канал, щоб в гримерці був цей зефір. Нагадую, 2007 рік, просто інше життя, інша реальність", - додала вона.

За словами письменниці, її ошелешили "вибрики" Кіркорова. Вже тоді вона помітила великий контраст у поведінці артистів-росіян зі співаками-українцями. І путініст, зазначила Марія, вже тоді поводився зверхньо.

"Ставлення зверхнє. Ставлення було зверхнім завжди. І загалом цей досвід, я буду все життя вдячна за цей досвід, бо він по суті показав мені, що таке телебачення", - пояснила Марія.

Як росіяни поводилися на зйомках в Україні

Акторка Віталіна Біблів в інтерв'ю РБК-Україна пригадувала, що їй доводилося працювати з росіянами. Вона бачила, як поводилися так звані зірки з країни-агресорки.

"Вам скаже це будь-який український актор. Звичайно, бо їхню поведінку толерували наші продюсери, тобто чомусь вважали, що росіяни - актори першого сорту, а ми - актори другого сорту, це дуже відчувалося. Зараз, слава Богу, відкрили очі та побачили, що в нас багато своїх достойних та чудових актрис і акторів", - казала акторка.

"Бо якщо порівнювати нашу поведінку і їхню, то десь 80% з них не дуже чемно себе поводили з художнім департаментом, гримерами, костюмерами. "Я это не надену, убери кисточку, ты мне тычешь в глаз'", - таке було", - також казала Біблів.

Тоді їй було дуже образливо. І за себе, і за всіх українців. Але Біблів не дозволяла, аби росіяни так поводилися з нею.

"Більшість з них вважала, що вони приїхали рятувати тут всіх і все. "Я тут играю главную роль и все, прогнитесь", - отак", - казала вона.