"Будет скандал": как Киркоров вел себя на украинской "Фабрике звезд" и что требовал в райдере

Что Киркоров делал в Украине

Так, в 2007 году россиянина приглашали на "Фабрику звезд". Он выступал в качестве приглашенной звезды, которая пела с участниками. А сама Олекса работала там ассистенткой гримерок.

"Они выступали. Это был звездный воскресный концерт, где пели участники "Фабрики звезд". И это были "мегазвезды". И приезжал, например, Киркоров. Я помню этот ужасный день, это воскресенье, когда на воскресный концерт приехал Киркоров и мне показывают его райдер", - рассказала Мария.

"То есть это вот тот списочек требований для звезды, что должно быть в гримерке, чтобы звезда чувствовала себя комфортно. Ну и там очень разные вещи. Конечно, очень много всегда экзотики", - добавила она.

У кого-то в райдере было указано, что звезде должны приносить фуагра, а у Киркорова было другое требование. Путинист хотел, чтобы его угощали сладостями. Певец хотел видеть в своей гримерке зефир от российского производителя. В Украине о таком названии даже не слышали.

Мария Олекса вспомнила поведение Киркорова в Украине (скриншот)

"Оказывается, это такой российский зефир, который нам тогда не продавали. Он лежал где-то на полках супермаркета в Москве. И вот Киркоров без него не мог жить. А у меня соседка ездила часто в Москву тогда и привозила всякое такое сладенькое. И я помню, что у нее этот зефир был. И мне оплачивают такси, потому что это же звезда едет, уже надо встречать, а без зефира будет скандал", - рассказала писательница.

"И я через весь город еду домой, стучу к соседке, говорю: "Зефир еще остался у вас?". Она мне отдает эту пачку, я еду обратно на канал, чтобы в гримерке был этот зефир. Напоминаю, 2007 год, просто другая жизнь, другая реальность", - добавила она.

По словам писательницы, ее ошарашили выходки Киркорова. Уже тогда она заметила большой контраст в поведении артистов-россиян с певцами-украинцами. И путинист, отметила Мария, уже тогда вел себя надменно.

"Отношение пренебрежительное. Отношение было пренебрежительным всегда. И вообще этот опыт, я буду всю жизнь благодарна за этот опыт, потому что он по сути показал мне, что такое телевидение", - пояснила Мария.

Как россияне вели себя на съемках в Украине

Актриса Виталина Библив в интервью РБК-Украина вспоминала, что ей приходилось работать с россиянами. Она видела, как вели себя так называемые звезды из страны-агрессора.

"Вам скажет это любой украинский актер. Конечно, потому что их поведение толерировали наши продюсеры, то есть почему-то считали, что россияне - актеры первого сорта, а мы - актеры второго сорта, это очень чувствовалось. Сейчас, слава Богу, открыли глаза и увидели, что у нас много своих достойных и замечательных актрис и актеров", - говорила актриса.

"Потому что если сравнивать наше поведение и их, то где-то 80% из них не очень вежливо себя вели с художественным департаментом, гримерами, костюмерами. "Я это не надену, убери кисточку, ты мне тычешь в глаз", - такое было", - также говорила Библив.

Тогда ей было очень обидно. И за себя, и за всех украинцев. Но Библив не позволяла, чтобы россияне так обращались с ней.

"Большинство из них считало, что они приехали спасать здесь всех и все. "Я здесь играю главную роль и все, прогнитесь", - так", - говорила она.