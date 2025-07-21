"Чорна діра": квартира Miss Ukraine International у Києві повністю знищена після атаки РФ

Під час нічної ракетної атаки на Київ 21 липня повністю зруйновано квартиру Богдани Тарасик - української моделі та володарки титулу Miss Ukraine International 2018.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram дівчини.

РФ зруйнувала житло Богдани Тарасик

Так, помешкання моделі, що розташовувалося на другому поверсі будинку, перетворилося на вирву внаслідок прямого влучання.

На щастя, ані сама Богдана, ані її близькі не постраждали.

Дівчина розповіла, що її мама врятувалась завдяки тому, що вчасно спустилася в укриття.

"Квартири у нас більше немає. На її місці тепер просто чорна діра і попіл. Дякую всім, хто питав. Мама врятувалася, бо не нехтувала тривогою. Котика теж врятували, але поки що він у стаціонарі у вет.клініці", - зазначила Богдана.

Квартира Богдани Тарасик зруйнована після атаки РФ (скріншот)

"Який шанс, що попадання буде на другий поверх будинку із внутрішнього двору? Ми думали, що мінімальний. Але тепер тут просто діра", - поділилася вона.

Квартира Богдани Тарасик зруйнована після атаки РФ (скріншот)

Що відомо про Богдану Тарасик

Богдана Тарасик народилася у 1994 році в Кривому Розі. Навчалася у Центрально-Міському ліцеї рідного міста, а згодом вступила до Київського політехнічного інституту, де здобула вищу освіту за спеціальністю "менеджмент міжнародних проєктів".

Ще під час навчання в КПІ, у 19 років, здобула титул "Королева університету".

Уже тоді Богдана мріяла про участь у конкурсі "Міс Україна".

Богдана Тарасик (фото: instagram.com/boogdanatarasik)

Свою мету вона реалізувала у 2018 році, встигнувши подати заявку саме до граничного віку - 24 років.

Після тривалої підготовки, яка включала і волонтерський проєкт, вона впевнено пройшла всі етапи змагання та здобула титул "Miss Ukraine International".

Цього ж року представляла Україну на престижному конкурсі Miss International у Токіо, де увійшла до топ-15 найкрасивіших дівчат світу серед 77 учасниць.

Паралельно Богдана розвиває кар’єру моделі та акторки: знімається в рекламі, серіалах та працює на театральній сцені.

Богдана Тарасик (фото: instagram.com/boogdanatarasik)

Її можна було побачити у серіалі "Королі палат", повнометражному фільмі "Віддана" Христини Сиволап, а також у вебпостановці "День сім’ї".

У жовтні 2022 року вона втратила батька - він загинув на фронті, боронячи Україну.

У 2023 році Тарасик вийшла заміж за народного депутата від "Слуги народу" Андрія Жупанина, а вже за рік пара повінчалася. Подружжя чекає на дитину.

Богдана Тарасик з чоловіком (фото: instagram.com/bohdana_zhupanyna)

Обстріл Києва 21 липня

У ніч проти 21 липня Київ опинився під масованим ракетним обстрілом з боку російських окупантів.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро отримали поранення, серед постраждалих є дитина.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, ворог цілеспрямовано бив по житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури. Руйнування зафіксовані у шести районах столиці.

Найбільше постраждав Дарницький район - там спалахнула пожежа у дитячому садку, супермаркеті, на складах та в інших нежитлових будівлях.

У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерхівку: у квартирах вибито вікна, понівечено стіни, а також пошкоджено вхід на станцію метро "Лукʼянівська".

У Соломʼянському районі частково зруйновано адміністративну будівлю, внаслідок чого зайнялися склади.

У Голосіївському, Дніпровському та Святошинському районах зафіксовано менш значні руйнування - здебільшого через падіння уламків.