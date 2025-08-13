ua en ru
Дантес и Кацурина больше не вместе, - СМИ

Среда 13 августа 2025 14:08
UA EN RU
Дантес и Кацурина больше не вместе, - СМИ Владимир Дантес и Даша Кацурина (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Владимир Дантес и предпринимательница Даша Кацурина, вероятно, больше не вместе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ТаблоID.

Дантес и Кацурина больше не пара?

По данным источников издания, артист и бизнесвумен прекратили отношения еще в конце июня.

После разрыва Кацурина отправилась с детьми в Португалию, где провела несколько недель.

Слухи о расставании набрали обороты и из-за поведения пары в соцсетях: пользователи заметили, что пара была отписана друг от друга в Instagram (правда, сейчас подписки снова есть).

Дантес и Кацурина больше не вместе, - СМИВладимир Дантес и Даша Кацурина (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Еще одной деталью стало сообщение Кацуриной о том, что освобождается дом, в котором они с Дантесом жили вместе. Это лишь подпитало слухи об окончательном расставании.

Также стоит отметить, что в соцсетях полностью исчезли совместные фото и упоминания друг о друге.

Даже раньше пара публиковала их редко, но сейчас не делится вообще никаким общим контентом.

В свою очередь блогер-плиткарь Богдан Беспалов поделился, что певец уже активно ходит на свидания.

"С Кацуриной все", - отметил он.

Напомним, о романе между Дантесом и Кацуриной стало известно в 2022 году. Они начали встречаться после того, как певец расстался с Надеждой Дорофеевой, а Даша - с ресторатором Мишей Кацуриным.

Дантес и Кацурина больше не вместе, - СМИДорофеева, Кацурин, Кацурина, Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Пара провела вместе почти три года: путешествовала, создала совместный быт, воспитывала детей Даши от предыдущего брака.

Более того, Кацурина появлялась в клипах Дантеса и активно поддерживала его творчество.

На данный момент ни Дантес, ни Кацурина официально не подтвердили слухи о разрыве.

Владимир Дантес Звезды шоу-бизнеса Отношения
