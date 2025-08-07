"Ми не живемо разом". Михайло Діанов здивував зізнанням про стосунки з дружиною

Захисник Маріуполя з "Азовсталі" Михайло Діанов, який нещодавно одружився вдруге , зізнався, що не живе разом із дружиною і пояснив чому.

Як повідомляє РБК-Україна , про причини такого побутового рішення він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Чому Михайло Діанов не живе з дружиною

Подружжя тимчасово орендує однокімнатну квартиру, але повноцінним побутом поки що похизуватися не може.

Як пояснив Михайло, зараз він будує дім, тому вони з коханою Мирославою поки що живуть кожен у себе, а потім зустрічаються для спільного часу разом.

"Ми не живемо разом, тому що в нас будинок недобудований. Ввечері зустрічаємося. Ночуємо в цій квартирі. Там ніхто не живе", - поділився він.

Діанов з дружиною (фото: facebook.com/mihajlo.oleksandrovic.dianov)

Михайло проживає з мамою у двокімнатному помешканні, а його кохана - з сином-підлітком за Тернополем.

Він пояснив, чому не орендує більше житло для проживання із дружиною та її дитиною.

За словами Діанова, такий спільний побут наразі уявити складно. У нього ще не налагоджена комунікація з хлопцем.

"17-річний хлопець буде жити зі мною і зі своєю мамою? А якщо він буде сильно ревнувати? Ще не налагодив з ним комунікацію, тому поки що це попереду", - пояснив він.

Захисник "Азовсталі" про побут з дружиною (скриншот)​​​​​​​

Що відомо про друге одруження Діанова

Як стало відомо з розмови, пара одружилася через півтора місяця після початку романтичних стосунків. Михайло пояснив, що вони дорослі люди, яким по 45 років, тому не бачили сенсу зволікати з весіллям.

"Я був впевнений 100%, що це вже от друга моя половина. Вона так само. Я хотів, щоб у нас з'явилася ще одна Діанова. Вона тепер Діанова", - сказав він.

Колишній військовий наголосив, що дуже кохає дружину. Назвав дружину дуже хорошою людиною, в якій його влаштовує абсолютно все.

"Я мав граблі. От на ті самі граблі я б другий раз не став. Ну, відчув от людину. І все, що я про неї думав більше пів року, - все справдилося", - поділився він.

Нагадаємо, про заручини пари стало відомо в грудні минулого року. Тоді захисник "Азовсталі" опублікував фото з коханою та повідомив, що вона сказала так на його пропозицію руки та серця.

Раніше він був у шлюбі з Ольгою, з якою розлучився понад 10 років тому. Від цих стосунків у нього є донька Катерина.