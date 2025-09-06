Даша Квіткова та Володимир Бражко оголосили про заручини (фото)

Як Квіткова та Бражко оголосили про заручини

Блогерка опублікувала серію романтичних світлин, на яких показала коштовну обручку та як отримала пропозицію від коханого.

На кадрах видно, що Володимир просив руки коханої в романтичній атмосфері серед квітів та свічок на зеленому полі.

Закохані мають неймовірно щасливий вигляд й не приховують емоцій.

"Тисячу разів "так". Ангели на небесах заздрять, знаючи, що ми знайшли одне одного", - підписала фото Квіткова.

Що відомо про стосунки Бражка та Квіткової

Стосунки блогерки Даші Квіткової та футболіста київського "Динамо" Володимира Бражка стали однією з найбільш обговорюваних тем літа 2025 року.

Перші чутки про їхній роман з’явилися ще у травні, тоді інсайдери РБК-Україна розповіли, що пара таємно зустрічається.

Однак тоді Даша і футболіст не поспішали щось підтверджувати. Лише у липні Бражко опублікував зворушливе привітання до дня народження Даші, назвавши її "моєю коханою".

Квіткова та Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)​​​​​​​

З цього моменту чутки стали дійсністю. Пара припинила ретельно приховувати свої стосунки.

Разом із цим їхній роман викликав і суперечливі реакції. Колишній тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявив, що роман з відомою блогеркою може заважати молодому футболісту концентруватися на грі.

Водночас ексфорвард Артем Мілевський встав на захист пари, сказавши, що особисте життя не має нічого спільного зі спортивною формою, і побажав закоханим щастя. Сама Квіткова відреагувала на слова Сабо достатньо різко.

Особисте життя Даші Квіткової

Нагадаємо, блогерка прославилася завдяки перемозі у проєкті "Холостяк-10", після якого вийшла заміж за Нікіту Добриніна. У 2021-му в пари народився син Лев.

Проте сімейна ідилія зрештою обірвалася. У 2023-му Квіткова заявила про розлучення з чоловіком.