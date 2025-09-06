Даша Квіткова та Володимир Бражко оголосили про заручини (фото)

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася радісною новиною - вона сказала "так" своєму коханому, футболісту збірної України Володимиру Бражку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Квіткової
Блогерка опублікувала серію романтичних світлин, на яких показала коштовну обручку та як отримала пропозицію від коханого.
На кадрах видно, що Володимир просив руки коханої в романтичній атмосфері серед квітів та свічок на зеленому полі.
Закохані мають неймовірно щасливий вигляд й не приховують емоцій.
"Тисячу разів "так". Ангели на небесах заздрять, знаючи, що ми знайшли одне одного", - підписала фото Квіткова.
Стосунки блогерки Даші Квіткової та футболіста київського "Динамо" Володимира Бражка стали однією з найбільш обговорюваних тем літа 2025 року.
Перші чутки про їхній роман з’явилися ще у травні, тоді інсайдери РБК-Україна розповіли, що пара таємно зустрічається.
Однак тоді Даша і футболіст не поспішали щось підтверджувати. Лише у липні Бражко опублікував зворушливе привітання до дня народження Даші, назвавши її "моєю коханою".
З цього моменту чутки стали дійсністю. Пара припинила ретельно приховувати свої стосунки.
Разом із цим їхній роман викликав і суперечливі реакції. Колишній тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявив, що роман з відомою блогеркою може заважати молодому футболісту концентруватися на грі.
Водночас ексфорвард Артем Мілевський встав на захист пари, сказавши, що особисте життя не має нічого спільного зі спортивною формою, і побажав закоханим щастя. Сама Квіткова відреагувала на слова Сабо достатньо різко.
Нагадаємо, блогерка прославилася завдяки перемозі у проєкті "Холостяк-10", після якого вийшла заміж за Нікіту Добриніна. У 2021-му в пари народився син Лев.
Проте сімейна ідилія зрештою обірвалася. У 2023-му Квіткова заявила про розлучення з чоловіком.
