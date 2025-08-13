ua en ru
Де і з ким Софія Ротару відсвяткувала день народження: зворушливе фото

Середа 13 серпня 2025 13:41
Де і з ким Софія Ротару відсвяткувала день народження: зворушливе фото Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Катерина Собкова

7 серпня легендарна співачка Софія Ротару відсвяткувала своє 78-річчя. Тепер стало відомо, де і з ким вона провела цей день.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на сторінку сестри Ротару у Facebook.

Де Ротару відзначила 78-річчя

Молодша сестра артистки Лідія Ротару розсекретила, що святковий день співачка провела в рідному селі Маршинці (Чернівецька область).

"7 серпня 2025, Маршинці", - лаконічно підписала вона фото з сестрою.

На фото співачка позує з цілим оберемком різних букетів - судячи з усього, шанувальники та близькі задарували артистку квітами в день народження. А поруч стоїть її молодша сестра Лідія.

Де і з ким Софія Ротару відсвяткувала день народження: зворушливе фотоСофія Ротару в день народження (фото: facebook.com/lidiia.rotaru)

Що відомо про сім'ю Ротару

Софія Ротару народилася в багатодітній сім'ї і є другою з шести дітей.

Старша сестра - Зінаїда Ротар (нар. 1942), має інвалідність по зору. У дитинстві вона перехворіла на тиф, внаслідок чого повністю втратила зір.

Завдяки абсолютному слуху, Зінаїда легко запам'ятовувала нові пісні та навчила Софію багатьох народних мелодій.

Молодші брати - Анатолій Ротар (нар. 1953) і Євгеній Ротар (нар. 1957) - у минулому були бас-гітаристами й вокалістами, виступали в кишинівському ВІА "Оризонт".

Молодші сестри - Лідія Ротару (нар. 1951 р.) та Ауріка Ротару (нар. 1958 р.), яка стала відомою українською поп-співачкою, заслуженою артисткою України (1996 р.) та народною артисткою України (2019 р.).

