"Схаменіться, люди!" Ротару різко присоромила хейтерів (фото)
Співачка Софія Ротару не дуже активна в соцмережах та не робить публічні заяви, через що її нерідко критикують. І нині на хейт в бік артистки відповіла її сестра Ауріка.
Що написала Ротару і чи дійсно це вона, розповідає РБК-Україна.
Чому розкритикували співачку
Так, блогер Ярослав Гопаца розмістив в TikTok відео, на якому було показано нові фото Ротару. Ними зірка поділилася на честь свого 78-річчя.
Кадри було зроблено у Києві та наробили галасу в мережі, тому не дивно, що блогер захотів ще раз показати їх юзерам. Втім, в коментарях під відео були не лише компліменти. Знайшлися й ті, хто почав критикувати Ротару.
Хейтери написали:
- "А чого вона приїхала?"
- "А де Софія Михайлівна була весь цей час? Сиділа, як миша. Може, увімкнула режим очікування, не знала, який прапор коло хати вивішувати? Ех, Соня, Соня... Не буває пізно, буває "вже не треба"
- "Починають відчувати запах закінчення війни! Зараз полізуть кульгаві, сліпі й всі патріоти"
- "Син і внук повтікали через Тису,вона мовчала всю війну, а тепер "вразила своїм виглядом"?! Волонтерки і жінки які плетуть сітки - ось хто вражає!"
- "Вона могла б провести хоча б один концерт для зборів на ЗСУ, підтримку України.Сховалася і чекає, лише себе любить до нестями".
І серед усього цього можна побачити коментар з акаунту "Ауріка Ротару ua".
"Схаменіться, люди! Стільки бруду.. Ми жили і живемо у Києві, нікуди не виїхали і допомагаємо хлопцям, постійні благодійні концерти", - йдеться у ньому.
Ротару захистила сестру (скріншот)
Також були й ті, хто захистив Ротару від критики. Такі коментатори зазначили:
- "Заздрять успішним. Таких більше не буде! Обожнюю цю мега зірку! Довгая літа, моя фаворитко!"
- "Принаймні вона в Україні, а не в РФ"
- "Люди які її за**рають - ви одірвані від реальності. Жінці 78 років, яка, блін, позиція політична в інстаграмі? Вона, дай Боже, щоб туди взагалі заходила".
Чи дійсно хейтерів соромила саме Ауріка Ротару
Як зазначено в профілі акаунту, з якого було залишено коментар на підтримку Софії Михайлівни, це "офіційна і єдина сторінка" її сестри.
Як виглядає акаунт (скріншот)
Там дуже мало особистої інформації, а публікуються лише відео з концертів, анонси чи просто пісні. Але у коментарях можна бачити певну активність. Зокрема, на питання про Софію Ротару власник чи власниця акаунту охоче відповідає.
"У Києві ми живемо. Заспіваємо ще. На разі - допомога країні, хлопцям. Що і робимо", - йдеться у коментарі про те, де зараз Ротару та чому на концертах виступає лише її сестра Ауріка.
Коментар зі сторінки Ауріки Ротару (скріншот)
Але чи дійсно це акаунт артистки - стверджувати важко. На офіційних сторінках Ауріки в Instagram та на Facebook посилань на цю сторінку в TikTok немає.
