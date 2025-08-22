ua en ru
Кіркоров не втримався на ногах і впав просто під час виступу (відео)

П'ятниця 22 серпня 2025 13:44
Кіркоров не втримався на ногах і впав просто під час виступу (відео) Філіп Кіркоров (фото: росЗМІ)
Автор: Катерина Собкова

Російський співак Філіп Кіркоров, якому нещодавно діагностували невиліковну хворобу - діабет другого типу, впав просто під час виступу на сцені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Кіркоров упав на сцені

58-річний співак осоромився під час виступу на фестивалі "Нова хвиля", що проходить у Казані.

Піднімаючись сходами на сцену, артист оступився і впав просто перед глядачами. Його урочистий вихід перетворився на несподіване падіння - він вдарився об сходи та деякий час не міг встати без сторонньої допомоги.

Попри спроби зберегти спокій і продовжити виступ, Кіркоров виглядав втомленим і виснаженим.

За словами очевидців, сходи на сцену були нестійкими - ще під час репетиції співак мало не впав, але тоді його підтримали танцюристи. Однак на самому концерті уникнути падіння не вдалося.

Що відомо про хворобу Кіркорова

У квітні цього року російський артист отримав опіки під час виступу в Санкт-Петербурзі.

Просто на сцені на Кіркорові спалахнув рукав піджака через несправність піротехніки. Тоді лікарі діагностували бурсит - запалення суглобів, спричинене опіками.

Однак повільне загоєння травм викликало занепокоєння медиків. Додаткові аналізи виявили цукровий діабет другого типу.

Стан Кіркорова, судячи з усього, складний. Він відчуває постійну слабкість, сухість у роті, "ватяні" ноги - все це заважає йому повернутися до звичайного способу життя.

Медики рекомендували співакові спеціальну дієту для зниження рівня цукру в крові, проте артист відмовився змінювати свій раціон. Крім того, йому призначили щоденні ін'єкції інсуліну для контролю глюкози.

