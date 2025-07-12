Де зараз зірка серіалу "Школа" Ліза Василенко, яка мовчить про війну в Україні

Колись Ліза Василенко стала відомою після ролі в серіалі "Школа". Довгий час вона була улюбленицею українських підлітків та після скандального переїзду до Росії й принизливих заяв про Україну, втратила прихильність глядачів і потрапила до бази "Миротворця".

Що змінилося з того часу, де зараз живе Василенко і чи справді переглянула свої погляди - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Скандальна заява Лізи Василенко про Україну

"Коли зі мною трапляється якась хрінь, я завжди думаю про те: "Будь-яко краще здохнути тут, ніж в Україні", - зі сміхом заявила актриса інтерв’ю російській блогерці у 2021 році.

Вона також поділилася, що в Москві, куди переїхала в юному віці, зазнала насильства з боку дорослого чоловіка, коли їй було лише 17 років.

Після цих слів та відвертих заяв її дані з’явилися в базі "Миротворець" - Лізу внесли як особу, що брала участь в інформаційних кампаніях проти України.

Ліза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

На фоні хвилі критики, яка накрила соцмережі, Василенко не стримувалась у відповідь.

"Захейтили. У плані патріотизму, на кшталт проміняла країну, ля-ля-ля. Але я ніяк на це не реагую. Якщо чесно, я можу назвати таких людей тупими. Це тупість - судити людину за національністю, після того, куди вона поїхала чи не поїхала…", - сказала тоді дівчина.

За її словами, вона навіть намагалася "вирішити" ситуацію з включенням до "чорного списку" за допомогою хабаря, але безрезультатно.

Ліза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

Роман з росіянином

У 2023 році Ліза перестала приховувати свої стосунки зі скандальним російським виконавцем Моргенштерном, якого в Росії звинувачували у розповсюдженні наркотиків і оголосили "іноагентом".

З початком роману дівчина повідомила, що покинула OnlyFans, де раніше публікувала контент 18+.

Ліза Василенко і Моргенштерн (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

"Я більше не користуюсь онліфансом," - коротко прокоментувала вона тоді.

Сам Моргенштерн, попри життя за кордоном, ніколи публічно не виступав проти війни в Україні.

Наприкінці 2024 року російські ЗМІ повідомили про розрив зірки "Школи" із Моргенштерном - вона видалила всі спільні фото з музикантом зі своїх соцмереж.

Як зараз живе Ліза Василенко

Після повномасштабного вторгнення Росії Ліза в інтерв’ю Раміні Есхакзай заявила, що шкодує про сказане раніше.

Вона запевнила, що покинула РФ і навіть брала участь в антивоєнних протестах у Москві.

Наразі ексзірка серіалу "Школа" мешкає в Європі. Судячи з геотегів в Instagram, нині вона живе в Лондоні.

Ліза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

У серпні 2024 року Василенко повідомила підписникам, що у неї виявили діабет першого типу, який вимагає довічного лікування.

У соцмережі з'явилось фото, на якому вона вводить собі інсулін.

Про війну в Україні Ліза зараз не згадує у своїх публікаціях.